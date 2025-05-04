تعرف على أكبر المحافظات توريدا للقمح في الموسم الجديد

تواصل لجان استلام وتخزين القمح المنتج محليا استقبال القمح من المزارعين في الموسم الجديد، والذي بدأ منذ منتصف أبريل 2025، وحتى منتصف أغسطس المقبل.

وتعتبر محافظة الشرقية أعلى المحافظات توريدا بكمية 154 ألفا و800 طن و958 كيلوجراما، تليها المنيا بكمية 99 ألفا و255 طنا و234 كيلوجراما، ثم الفيوم 63 ألفا و959 طنا و877 كيلوجراما.

وجاءت محافظة أسوان في المرتبة الرابعة بكمية 60 ألفا و467 طنا و975 كيلوجرام، بينما الدقهلية في المركز الخامس بكمية بلغت 59 ألفا و673 طنا و199 كيلوجرام قمح، من إجمالي الكميات الموردة لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية.

أسعار توريد القمح المحلي في الموسم الجديد

يذكر أن سعر توريد إردب القمح خلال الموسم الحالي يتراوح بين 2100 و2200 جنيه حسب درجة النظافة.

وأكدت الوزارة أن غرفة العمليات المركزية تتابع لحظة بلحظة عمليات التوريد، حيث يتم التأكد من جودة القمح المستلم، وتطبيق جميع الضوابط الفنية لضمان استلام أقماح مطابقة للمواصفات المعتمدة.

كما شددت على صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من عملية التسليم، تشجيعًا لهم على الاستمرار في التوريد.

وتسعى الحكومة إلى تأمين مخزون إستراتيجي آمن من القمح، في ظل التحديات العالمية التي تشهدها الأسواق الغذائية، حيث يعتبر القمح من المحاصيل الإستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا ضمن خطة الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.

وتستهدف وزارة التموين خلال الموسم الحالي استلام نحو 3.5 مليون طن إلى 4 مليون طن من القمح المحلي، من خلال ما يزيد على 450 نقطة تجميع تشمل صوامع وهناجر وشون حكومية ومراكز تجميع حديثة، موزعة على مختلف المحافظات.

وتجدر الإشارة إلى أن الدولة رفعت هذا العام سعر توريد أردب القمح لتشجيع الفلاحين على تسليم المحصول، بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج والتغيرات في أسعار السوق العالمية، وهو ما لاقى قبولًا واسعًا بين جموع المزارعين

وقامت الحكومة بمضاعفة عدد مناشئ استيراد القمح لـ 22 منشأ عام 2024، مقابل 15 منشأ عام 2021، و11 منشأ عام 2014، كما شهدت منظومة التخزين تطور محلوظ، حيث ارتفع عدد الصوامع إلى 81 صومعة عام 2025، مقابل 35 صومعة عام 2014، ما أدى إلى مضاعفة السعة التخزينية، لتصل إلى 3.4 ملايين طن عام 2025، مقارنة بـ 1.2 مليون طن عام 2014.

وشمل المشروع القومي للصوامع أيضًا تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة بسعة 530 ألف طن، وتحويل 105 شون ترابية لهناجر مطورة، بسعة 211.5 ألف طن، ما ساهم في تقليل الفاقد الذي كانت نسبته تتراوح بين 10 و15% قبل المشروع، ويكبد الدولة خسائر سنوية بنحو 10 مليارات جنيه..

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