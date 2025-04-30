التموين: تسلم 466 ألف طن قمح من المزارعين في الموسم المحلي

أعلنت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية تسلم نحو 466 ألفًا و266 طنًا و452 كيلوجرامًا من القمح المحلي منذ بدء موسم التوريد في 15 أبريل الجاري من خلال خمس جهات تسويقية رسمية، وذلك من مزارعين في 24 محافظة على مستوى الجمهورية.

وبحسب المصادر، بلغت قيمة الكميات الموردة نحو 6.76 مليار جنيه تم صرفها للمزارعين والموردين في مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ التوريد، في إطار التيسيرات المقدمة من الحكومة لدعم الفلاح المصري وتشجيع التوريد.

ويُذكر أن سعر توريد إردب القمح خلال الموسم الحالي يتراوح بين 2100 و2200 جنيه حسب درجة النظافة.



وأكدت الوزارة أن غرفة العمليات المركزية تتابع لحظة بلحظة عمليات التوريد، حيث يتم التأكد من جودة القمح المستلم، وتطبيق جميع الضوابط الفنية لضمان استلام أقماح مطابقة للمواصفات المعتمدة.

كما شددت على صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من عملية التسليم، تشجيعًا لهم على الاستمرار في التوريد.

وتسعى الحكومة إلى تأمين مخزون إستراتيجي آمن من القمح، في ظل التحديات العالمية التي تشهدها الأسواق الغذائية، حيث يعتبر القمح من المحاصيل الإستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا ضمن خطة الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.

وتستهدف وزارة التموين خلال الموسم الحالي استلام نحو 3.5 مليون طن من القمح المحلي، من خلال ما يزيد على 450 نقطة تجميع تشمل صوامع وهناجر وشون حكومية ومراكز تجميع حديثة، موزعة على مختلف المحافظات.

وتجدر الإشارة إلى أن الدولة رفعت هذا العام سعر توريد أردب القمح لتشجيع الفلاحين على تسليم المحصول، بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج والتغيرات في أسعار السوق العالمية، وهو ما لاقى قبولًا واسعًا بين جموع المزارعين.

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