التنمية المحلية: مبادرة صوتك مسموع تلقت 137 ألف شكوى

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا اليوم حول جهود مبادرة "صوتك مسموع" التي أطلقتها الوزارة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء منذ أكتوبر 2018 وحتى أبريل 2025 في حل شكاوى ومشكلات المواطنين بالمحافظات، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين، وتحقيق استجابة سريعة لشكواهم.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن تقرير " صوتك مسموع" أوضح أن المبادرة تلقت حتى الآن نحو 874 ألف رسالة، تضمنت 137 ألف شكوى، تم الرد على 135,4 ألف شكوى منها بنسبة تنفيذ 98,7%، وجارٍ التعامل مع 1812 شكوى بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المبادرة تلقت 8494 رسالة خلال شهر أبريل 2025، تضمنت 1319 شكوى، تم الرد على 976 شكوى منها بنسبة إنجاز بلغت 74%، ويجري حاليًا التعامل مع 343 شكوى أخرى.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن أكثر الشكاوى التي استقبلتها المبادرة خلال شهر أبريل تمثلت في الإشغالات بـ 370 شكوى، تليها شكاوى القمامة بـ 298 شكوى، ثم التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بـ 254 شكوى، ثم شكاوى مخالفات البناء وعددها 244 شكوى، فيما تلقّت المبادرة 144 شكوى خاصة بتعريفة الركوب وارتفاع الأسعار، وبلغت شكاوى الفساد 9 شكاوى، وقد تم توجيهها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن نتائج المتابعة أظهرت أن خدمة الواتس آب تلقت 4680 رسالة، تضمنت 1096 شكوى تم حل 793 منها بنسبة 72.4%، بينما تم تلقي 3606 رسالة عبر صفحة الفيسبوك، شملت 269 شكوى تم حل 146 شكوى منها بنسبة %86.4، وجار حل 303 شكوى أخرى، فيما بلغ عدد المتابعين للصفحة 98 ألفا و423 متابعًا، أما عن خدمة البريد الإلكتروني فقد تلقت 754 رسالة، تضمنت 54 شكوى، تم حل 37 شكوى منها، في حين تلقى الخط الساخن 905 اتصالات تليفونية شملت اقتراحات واستفسارات وبلاغات متنوعة للمواطنين، وتم التعامل معها وتوجيهها للجهات المختصة بالمحافظات.

للتواصل مع المبادرة، من خلال "الواتس آب" على رقم (01200353111)، وصفحة الفيس بوك الرسمية للمبادرة "صوتك مسموع"، والبريد الإلكتروني Info7@mld.gov.eg، والخط الساخن للوزارة (15330).

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