الصناعات الغذائية تنظم برنامجا تدريبيا عن "التصنيع المرن والتخلص من الفواقد والهوالك"

نظمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، برنامجا تدريبيا حول "التصنيع المرن والتخلص من الفواقد والهوالك" للمرة الثانية لمدة 5 أيام

ويأتي ذلك بالتعاون مع مشروع الحلول الرقمية في النظم الزراعية والغذائية المصرية GPP الممول من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانيه BMZ " بهدف التعرف على نظام التصنيع المرن - التخلص من الفواقد - أهمية تطبيق النظام وتأثيره على رفع كفاءة وتحسين استغلال الموارد والتعرف علي أدوات العمل الخاصة بالقضاء على الفواقد.

كما استهدف هذا البرنامج مديري المخازن، مديري الإنتاج، مديري الجودة، مديري الصيانة، مديري الإدارة الهندسية، مديري المكتب الفني والتخطيط، ويأتي هذا التدريب فى سياق مجموعة من التدريبات التى تعمل على تحقيق الاستدامة ورفع كفاءة استخدام الموارد.

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