الأحد 04 مايو 2025
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حوادث

حبس عصابة سرقة المواقع الإنشائية في مدينة بدر

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت نيابة بدر، بحبس 3 أشخاص تخصصوا في سرقة المواقع الإنشائية بأسلوب "المغافلة" وتنفيذ 3 عمليات فى مدينة بدر وذلك ٤ أيام علي ذمة استكمال التحقيقات.

سرقة المواقع الإنشائية بمدينة بدر 

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة بدر يفيد بضبط تشكيل عصابي مكوّن من ثلاثة عناصر إجرامية – اثنان منهم لهم معلومات جنائية، تخصصوا في سرقة المواقع الإنشائية بأسلوب "المغافلة".

وعثر بحوزتهم على بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار، بالإضافة إلى السيارة المستخدمة في تنفيذ السرقات.


وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب ثلاث وقائع سرقة بنفس الأسلوب، وأرشدوا عن كافة المسروقات التي تم العثور عليها بحوزة أحد المتعاملين معهم، وهو تاجر خردة سيئ النية مقيم بدائرة قسم شرطة المرج.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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المواقع الإنشائية بمدينة بدر النيابة العامة مديرية أمن القاهرة اقتصاد المرج بدائرة قسم شرطة المرج

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