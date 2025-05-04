بدء تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين بمدينة أسوان الجديدة

صرح شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين بها بمدينة أسوان الجديدة بدءا من اليوم 4/5/2025، وحتى يوم 10/7/2025، وذلك في أيامٍ محددة وفقًا للمعلن من جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة.

وشدد شريف الشربيني على ضرورة مراجعة مشروعات المرافق والطرق والخدمات بمناطق تسليم الأراضي، وتوفير كل الدعم للمستفيدين بالأراضي بالمدينة، بهدف تحقيق التنمية المطلوبة بمدن الصعيد.

وأوضح المهندس مصطفى سعيد أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة - المشرف على جهاز تنمية مدينة توشكى الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع 1 - ومن 3: ٢٦ - ومن ٢٨: ٢٧ - ومن ٢٩: 40، يوم الأحد 4/5/2025، والقطع من 41: 63 - ومن 66: 79، يوم الاثنين 5/5/202، والقطع من ٨١: ١٢٠، يوم الثلاثاء 6/5/2025، والقطع من ١٢١: ١٣٩ - ومن ١٤١: ١٤٤ - ومن 146: 147، ومن 149: ١٦٠، يوم الأربعاء 7/5/2025، والقطع من ١٦١: 166 - ومن 168: ۱۷۲ - ومن ۱۷۵: ۱۷۹ - ومن ۱۸۱: ۱۸۸ - ومن ١٩٠: ٢٠٠، يوم الخميس 8/5/2025، والقطع من ٢٠١: ٢٤٠، يوم الأحد 11/5/2025، والقطع من ٢٤١: 243 - ومن ٢٤٥: 256 - ومن ٢٥٨: ٢٨٠، يوم الاثنين 12/5/2025، والقطع من ۲۸۱: ۳۰۲ - ومن ٣٠٤: ٣١٧ - ومن ٣١٩: ٣٢٠، يوم الثلاثاء 13/5/2025، والقطع من ٢٢١: ٣٦٠، يوم الأربعاء 14/5/2025، والقطع من ٣٦١: ٣٨٩ - ومن 391: 400، يوم الخميس 15/5/2025.

وأضاف أنه سيتم تسليم القطع ٤٠١ - ومن 403: ٤٠٤ - ومن ٤٠٦: ٤٣٦ - ومن 438 : 440، يوم الأحد 18/5/2025، والقطع من 441: 442 - ومن 450: ٤٨٠، يوم الإثنين 19/5/2025، والقطع من 481: ٥٠٢ - ومن ٥٠٤: 513 - ومن ٥١٥: ٥٢٠، يوم الثلاثاء 20/5/2025، والقطع ٥٢١ - ومن ٥٢٣: ٥٥٣ - ومن ٥٥٥: ٥٦٠،، يوم الأربعاء 21/5/2025، والقطع من ٥٦١: ٥٧٠ - ومن ٥٧٢: ٥٩٥ - ومن ٥٩٧ - ٥٩٨ – 600، يوم الخميس 22/5/2025، والقطع من 601: 621 - 6٢٣ - ومن 625: 640، يوم الأحد 25/5/2025، والقطع ٦٤١ – 642 - ومن 644: ٦٥١ - ومن 653: 656، ومن 658 : 680، يوم الإثنين 26/5/2025، والقطع من 681: ٧٠٥ - ومن ٧٠٧: ٧٢٠، يوم الثلاثاء 27/5/2025، والقطع من ٧٢٢: ٧٣٩ – ٧٤٢ - ٧٤١ - ومن ٧٤٤: ٧٥٠ - ومن ٧٥٢: ٧٦٧، يوم الأربعاء 28/5/2025، والقطع من 1 إلى 40، يوم الخميس29/5/2025.

وأضاف: سيتم تسليم القطع من ٤١: ٧٠ - ومن ٧٢: ۷٦ - ۷۸ – ۷۹، يوم الأحد 1/6/2025، والقطع من 81: 105 - ومن ۱۰۷: ۱۱۷ - ومن ۱۱۹: ۱۲۰، يوم الإثنين 2/6/2025، والقطع من ١٢١: ۱۲۸ - ومن ١۳۰: ١٦٠، يوم الثلاثاء 3/6/2025، والقطع من ١٦١: ۱٦٧ - ومن ۱۹۹: ۱۹۷ - ۱۹۹ - ۲۰۰، يوم الأربعاء 4/6/2025، والقطع من 201: 207 - والقطع من 209: 240، يوم الأحد 15/6/2025، والقطع من 241: 259 - ومن 261: 262 – ومن 264: 270 – ومن 272: 280، يوم الإثنين 16/6/2025، والقطع من 281: 285 – ومن 287: 320، يوم الثلاثاء 17/6/2025، والقطع من 322: 328 – ومن 330: 360، يوم الأربعاء 18/6/2025، والقطع من ٣٦١: ۳۷۳ - ومن ۳۷۵: ٣۹۳ - ومن ٣٩٥: ٤٠٠، يوم الخميس 19/6/2025، والقطع من 401: 407 - ومن ٤٠٩: ٤٣٨ – 440، يوم الأحد 22/6/2025، والقطع من ٤٤١: ٤٦٧ - ومن 469: ٤٨٠، يوم الإثنين 23/6/2025، والقطع من 481: 520، يوم الثلاثاء 24/6/2025، والقطع من 521: 528 – ومن 530: 539 - ومن 541: 560، يوم الأربعاء 25/6/2025، والقطع من ٥٦١: ٥٩٩، يوم الخميس 26/6/2025، بجانب تخصيص الأيام من 29/6/2025: 10/7/2025 للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.