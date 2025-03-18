الثلاثاء 18 مارس 2025
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اعرف حصتك من السكر والزيت في المنحة الإضافية على بطاقات التموين

السلع التموينية
السلع التموينية

 أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن صرف منحة إضافية للمستفيدين من البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل 2025، وذلك بجانب الدعم الشهري المعتاد، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين خلال شهر رمضان والعيد المبارك.

 

تفاصيل المنحة الإضافية على بطاقات التموين 

ووفقًا للقرار، سيتم صرف دعم إضافي على هيئة سلع تموينية، وفقًا لعدد الأفراد المسجلين على البطاقة التموينية، وذلك على النحو التالي:

 

البطاقة التموينية لفرد واحد: تحصل على سلع غذائية بقيمة 125 جنيهًا، تُصرف بجانب قيمة الدعم الأساسي.

البطاقة التموينية لأكثر من فرد: تحصل على سلع غذائية بقيمة 250 جنيهًا، تضاف إلى الدعم الشهري المقرر.

آلية الصرف واختيار السلع

ويتم صرف السلع وفقًا لرغبة المواطن من بين 33 منتجا أهمها الزيت، السكر، الأرز، المكرونة والدقيق، وذلك وفق الحدود التالية:

البطاقات التموينية لفرد واحد: يحق لها صرف كيلو سكر وزجاجة زيت كحد أقصى، أو اختيار سلع أخرى من القائمة لاستكمال قيمة المنحة الإضافية.

البطاقات التموينية لأكثر من فرد: يحق لها صرف 2 كيلو سكر و2 زجاجة زيت كحد أقصى، مع إمكانية اختيار سلع أخرى ضمن حدود المبلغ المخصص.

يأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مدعمة، خاصة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

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