رئيس جامعة الأزهر: لدينا 30 ألف طالب وطالبة من 100 دولة

استقبل الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، اليوم السبت، وفدًا أندونيسيًّا رفيعًا برئاسة الدكتور فؤاد بوازير، المستشار الشخصي لرئيس جمهورية أندونيسيا وزير المالية الأسبق رئيس مؤسسة المعاهد الإسلامية بجاكرتا، والسيد نزار مشهدي، رئيس معهد تزكي الأمين العام لمؤسسة السلام في العالمين، زهر الدين، رئيس قسم الدعوة لمؤسسة الأزهر الأندونيسية، والدكتور هيندرا فيصل، نائب رئيس جامعة الأزهر الإندونيسية؛ جاء ذلك بحضور الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور سيد بكري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، وأسامة الدقن، مدير عام العلاقات العلمية والثقافية بالجامعة.

رئيس جامعة الأزهر يستقبل وفد إندونيسيا رفيع المستوى

ورحب رئيس الجامعة بالوفد الأندونيسي في رحاب جامعة الأزهر، وأكد على عمق وقوة ومتانة العلاقات بين الشعبين المصري والإندونيسي، لافتا إلى أن زيارة الرئيس الأندونيسي برابو سوبيانتوا خلال شهر ديسمبر الماضي 2024 أكدت على ذلك.

وثمن دعم الرئيس الأندونيسي للتعاون مع الأزهر الشريف، وأشاد بجهود مؤسسة السلام في العالمين الإندونيسية على دورها ودعمها في رعاية طلبة أندونيسيا بجامعة الأزهر، كما دعا للوزير شفر الدين كامبو -رحمه الله- أن تكون الأعمال الخيرية التي قام بها نحو رعاية طلاب العلم في ميزان حسناته، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.



وأشار رئيس الجامعة إلى أن عدد الطلاب الوافدين في جامعة الأزهر 30 ألف طالب وطالبة من أكثر من 100 دولة حول العالم، لافتًا إلى أن نصف هؤلاء الطلاب من أندونيسيا، مضيفًا أن طلاب أندونيسيا يتميزون بحرصهم الشديد على طلب العلم.

وأعلن ترحيب الجامعة بالتعاون مع جميع المؤسسات التعليمية في إندونيسيا بعد استيفاء المطلوب.

وأضاف رئيس الجامعة أن ما شاهده خلال زيارته الأخيرة لأندونيسيا في معهد تزكي يؤكد على أنه امتداد حقيقي للأزهر الشريف بمنهجه الوسطي المعتدل عن طريق تكفلها بالطالب منذ التحاقه بها حتى التخرج منها

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مستشار رئيس أندونيسيا: مصر الأزهر لها مكانة كبيرة في قلوب الشعب الأندونيسي وجامعة الٱزهر منارة العلم وقبلة الاعتدال



وأكد الدكتور فؤاد بوازير، مستشار رئيس الجمهورية الأندونيسي، أن مصر الأزهر لها مكانة كبيرة في قلوب الشعب الأندونيسي، وجامعة الأزهر منارة العلم وقبلة الاعتدال.

وعبر بوازير عن سعادته بالعناية التي يوليها الأزهر بطلاب أندونيسيا كما عبر عن سعادته بما سمع من ان طلاب أندونيسيا يمثلون 50 ٪ من اجمالي عدد الطلاب الوافدين الدارسين في جامعة الأزهر.

ووجه بوازير الشكر والتقدير إلى جامعة الأزهر على هذه العناية بأبناء إندونيسيا.

وطالب مستشار رئيس الجمهورية الأندونيسي بمزيد من التعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف جامعة وجامعه برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، باعتبارها قبلة للعلم وكعبة للعلماء من مختلف أنحاء العالم.

وفي ختام الزيارة قام السيد نزار مشهدي بتسليم رئيس الجامعة تقريرًا موثقًا حول زيارته الأخيرة لأندونيسيا.

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