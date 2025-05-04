الأحد 04 مايو 2025
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سياسة

نقابة المحامين تعلن إضرابا عاما أمام محاكم استئناف الجمهورية، الخميس

مؤتمر المحامين بشأن
مؤتمر المحامين بشأن زيادة الرسوم القضائية، فيتو

أعلن عبد الحليم علام، نقيب المحامين، عن مجموعة من الإجراءات التصعيدية رفضًا للزيادة الأخيرة للرسوم القضائية التي أقرتها محاكم الاستئناف.

وقال علام: "حيث لم تسفر الإجراءات الرمزية التي تم اتخاذها حتى اللحظة عن ثمة جديد، ولم تصغ أو تعي آذان مصدري تلك القرارات لصوت المحامين رغم عدالة مطلبهم، فقد قرر مجلس النقابة عرض مطالب المحامين العادلة في هذا المؤتمر الصحفي وإعلان ما هو آت: 
 

إضراب عام للمحامين أمام المحاكم

أولًا: استمرارًا لاحتجاجات المحامين الرمزية.

ثانيًا: الإضراب العام عن الحضور أمام جميع محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية يوم الخميس المقبل ٨ مايو، وستعلن النقابة الضوابط التنفيذية لهذا الإضراب بالتنسيق مع النقابات الفرعية.

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