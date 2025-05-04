الإحصاء: 3.6 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وجزر القمر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره عثمان غزالي، رئيس جمهورية جزر القُمر المتحدة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور بشأن الأوضاع الإقليمية والقارية.

وحرصًا من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الزيارات والأنشطة الرسمية للرئيس، أصدر بيانا صحفيا يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وجمهورية جزر القمر المتحدة، فقد كشفت بيانات الجهاز اليوم الأحد عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وجزر القمر المتحدة 3.6 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 7.6 مليون دولار خلال عام 2023.

قيمــة الصــادرات المصــرية لجزر القمر

و بلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لجزر القمر 3 مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 6.2 مليون دولار خلال عام 2023.

قيمة الواردات المصرية من جزر القمر

وبلغت قيمة الواردات المصرية من جزر القمر 521 الف دولار خلال عــام 2024 مقابل 1.3 مليون دولار خلال عام 2023

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى جمهورية جزر القمر المتحدة خلال عام 2024

1. مصنوعات متنوعة بقيمة 738 الف دولار.

2. محضرات خضر وفواكه وأجزاؤها بقيمة 449 الف دولار.

3. مراجل آلات وأجهزة آلية وأجزاؤها بقيمة 304 الف دولار.

4. حديد وصلب وفولاذ بقيمة 253 الف دولار.

5. محضرات غذائية متنوعة بقيمة 232 الف دولار.



أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من جمهورية جزر القمر المتحدة خلال عام 2024



1. بن وشاي وبهارات بقيمة 516 الف دولار.

2. زيوت عطرية ومحضرات تجميل بقيمة 4 آلاف دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في جزر القمر 315 الف دولار خلال العام المالى (2023/2024 )، بينما بلغت قيمة تحويلات عاملي جزر القمر بمصر 4 آلاف دولار خلال العام المالى (2023/2024 ).

وقد بلغــــت قيمــــة استثمـــارات جــــزر القمـــر في مصـــر 63 الف دولار خـــلال العـــام المـــالي ( 2023/ 2024) بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في جزر القمر 1.4 مليون دولار خلال العام المالى ( 2023 / 2024 ).

وسجل عدد سكان مصر 107.5 مليون نسمة خلال أبريل 2025، بينمـــا سجــــل عــدد سكان جزر القمر 880,2 ألف نسمة خلال نفس الفترة.

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