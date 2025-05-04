نقيب المحامين: إجراءات تصعيدية تصل للإضراب حال عدم حل أزمة الرسوم القضائية

قال عبد الحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب: إن نقابة المحامين ستتخذ إجراءات تصعيدية تصل للإضراب العام، في حالة عدم حل أزمة زيادة الرسوم القضائية الجديدة.

إضراب حل عدم حل أزمة الرسوم

وأضاف خلال مؤتمر للنقابة العامة للمحامين لعرض وجهة النظر في حتمية إلغاء القرار غير الدستوري الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف، ومدى تأثير ذلك القرار على حق التقاضي، إن تم بالفعل اتخاذ إجراءات سابقة مثل الاجتماعات المستمرة بالنقابة والاجتماع بالنقباء في النقابات الفرعية، وإصدار بيانات مستمرة برفض الرسوم والاجتماعات المختلفة مع وزير العدل ومجلس القضاء، ثم الوقفات الاحتجاجية بكل المحاكم، ومنع توريد الرسوم لمدة 3 أيام متواصلة، كما أنه تم تقديم العديد من طلبات الإحاطة بالبرلمان.

الإجراءات التصعيدية للمحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية

وتابع: "إن النقابة حال عدم حل الأزمة ستتخذ إجراءات تصعيدية تصل للإضراب العام، ولكننا لا نتمنى حدوث ذلك، مؤكدا أن هذا القرار لن يأتي منفردًا ولكن عقب اجتماع كل مع النقابات الفرعية، مشيرًا إلى أنهم في طور الإعداد لخطة الإجراءات التصعيدية سيتم الإعلان عنها لاحقا، ولكنه واثق في حكمة الرئيس وقدرته على حل تلك الأزمة.

شارك في المؤتمر عدد من الرموز النقابية السابقين والحاليين، والمحامين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمجلس القومي للمرأة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.





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