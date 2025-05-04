نائب محافظ الأقصر يستقبل وفدًا من مقاطعة تشجيانغ الصينية لبحث التعاون المشترك

استقبل نائب محافظ الأقصر الدكتور هشام أبوزيد، وفدًا من مقاطعة تشجيانغ بجمهورية الصين الشعبية برئاسة السيدة وو جينغ – نائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب لمقاطعة تشجيانغ، بهدف بحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بحضور أحمد وزيري السكرتير العام للمحافظة، واللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وفد من مقاطعة تشجيانغ الصينية يزور الأقصر



وأعربت السيدة وو جينغ خلال اللقاء عن سعادتها بزيارة محافظة الأقصر الشاهدة على روعة الحضارة المصرية القديمة، كما قدمت عرضا لمقومات مقاطعة تشجيانغ، مشيرة إلى أنها تقع على الساحل الجنوبي الشرقي للصين ويبلغ عدد سكانها 66 مليون نسمة، وتتمتع بأهمية اقتصادية قوية في الصين حيث تأتي في المرتبة الرابعة في الناتج المحلي الإجمالي في الصين، كما تتمتع بتاريخ طويل وثقافة غنية ومناظر طبيعية، مؤكدة على تطلعها لتعزيز التعاون المستقبلي مع محافظة الأقصر في العديد من المجالات، ومناقشة التبادل الاقتصادي والسياحي والثقافي وتبادل الزيارات والتعرف على الفرص الاستثمارية بالمحافظة.

ومن جانبه، رحب نائب محافظ الأقصر، بالوفد الصيني على أرض محافظة الأقصر وسعادته بتلك الزيارة، ناقلا لهم تحيات محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة وتقديره للزيارة الكريمة للوفد الصيني، والذى حالت ظروف سفره للقاهرة بسبب التزام عمل في عدم حضور ذلك اللقاء، كما أكد نائب المحافظ خلال اللقاء، على أن الحضارتين المصرية والصينية تمتلكان تراث عظيم تضرب جذوره في أعماق التاريخ، كما أكد على عمق العلاقات المصرية الصينية المتميزة على مستوى القيادة السياسية بين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفخامة الرئيس الصيني شي جين بينج.

كما أعرب نائب المحافظ خلال اللقاء، عن تطلعه في أن تساهم الزيارة في فتح آفاق من التعاون مع مقاطعة تشجيانغ عبر تحقيق تبادل سياحي وثقافي وصناعي والتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا أن محافظة الأقصر محافظة سياحية ذات شهرة عالمية وتمتلك العديد من المقومات اللازمة للاستثمار السياحي والزراعي والصناعي والتجاري.

كما شهد اللقاء تقديم المهندس عبد المسيح نبيل مدير إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة، عرض لأهم مقومات محافظة الأقصر وأهم الفرص الاستثمارية بالمحافظة، وعقب انتهاء اللقاء تبادل الجانبين الهدايا التي تعبر عن حضارة كلا البلدين.

حضر اللقاء محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، والمهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومن الجانب الصيني تشن قنفانغ – رئيس لجنة التعليم والعلوم والثقافة والصحة العامة وعضو اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب لمقاطعة تشجيانغ، وتشانغ قنمينغ – رئيس لجنة البناء الاجتماعي وعضو اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب لمقاطعة تشجيانغ، وتشن جيانغ فنغ – نائب المدير العام لإدارة الشؤون الخارجية بحكومة مقاطعة تشجيانغ، وياو لي – مديرة اللجنة الثورية التابعة للحزب القومي الصيني في مقاطعة تشجيانغ، وفو شياو ون – نائبة مدير إدارة الشؤون الخارجية (قسم آسيا وأفريقيا) بحكومة مقاطعة تشجيانغ، ووانغ قه – نائب رئيس مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، وهو هانهاو – نائب الرئيس الثاني لمؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، وماو شياو شياو – نائبة الرئيس الثانية وأمينة السر بمؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين.

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