الأحد 04 مايو 2025
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حوادث

النيابة تستدعي صاحب محل تجاري شب بداخله حريق هائل في المقطم

حريق محل تجاري، فيتو
حريق محل تجاري، فيتو

استدعت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية صاحب محل تجاري شب بداخله حريق بالطابق الأرضي في أحد العقارات بمنطقة المقطم وذلك للوقوف على ملابسات الحريق. 

 

إخماد حريق محل تجاري بالمقطم 


ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل محل تجاري بمنطقة المقطم دون وقوع أي إصابات.


حريق محل تجاري بالمقطم 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل داخل محل تجاري بدائرة قسم شرطة المقطم وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

 

 


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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إخماد حريق محل تجاري بالمقطم الحماية المدنية بالقاهرة الحماية المدنية

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