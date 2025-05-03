السبت 03 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مودرن سبورت يخطف فوزا غاليا من غزل المحلة في الدوري الممتاز

مودرن سبورت، فيتو
مودرن سبورت، فيتو

حقق فريق مودرن سبورت فوزا غاليا علي نظيره غزل المحلة بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري بمجموعة تفادي الهبوط علي استاد القاهرة الدولى.

مودرن سبورت أمام غزل المحلة

أحرز محمود رزق هدف التقدم لفريق مودرن سبورت في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 31 أحرز محمد صبري الهدف الثاني لفريق مودرن سبورت.

 وأحرز هدف غزل المحلة محمد بن حمودة في الدقيقة 79.

تشكيل مودرن سبورت أمام غزل المحلة بالدوري

 

وكان االتشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: كريم عماد

خط الدفاع: علي الفيل، محمد دسوقي، محمود رزق، علي فوزي

خط الوسط: معتز زدام، محمد هلال، محمد صبري، محمد مسعد، أحمد يوسف

هجوم: حسام حسن

وجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، أحمد ايمن، وليد فرج، عبد الله حافظ، أحمد مصطفى، عبد الرحمن شيكا، فيجيري، خالد رضا، عبد الرحمن رشدان

 

تشكيل غزل المحلة أمام مودرن سبورت 

 

 

 

موقف غزل المحلة ومودرن سبورت 

ويحتل مودرن سبورت المركز التاسع والأخير في مجموعة الهبوط برصيد 15 نقطة، بينما يحتل غزل المحلة المركز السادس برصيد 20 نقطة، ويعاني الفريقان من شبح الهبوط والغياب عن الدوري الممتاز.

ويقام الموسم الحالي لبطولة الدوري المصري بنظام استثنائي، يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط، وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

 

وتتكون مجموعة تجنب الهبوط، من زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

 

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

 

تعادل زد والجيش 

 وكانت مباراة زد وطلائع الجيش، في المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري انتهت بالتعادل السلبي.


بهذه النتيجة رفع فريق زد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الأول في ترتيب مجموعة تفادى الهبوط، بينما رفع طلائع الجيش رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع.

 

تعادل الإسماعيلي وسموحة

كما تعادل فريق الإسماعيلي مع سموحة بهدف لمثله، في المباراة التى جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة تفادى الهبوط من بطولة الدورى.

أحرز صامويل أمادى هدف المباراة الأول لسموحة في الدقيقة 27، وتعادل نادر فرج للإسماعيلى في الدقيقة 66.

بهذه النتيجة رفع فريق سموحة رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع بمجموعة تفادى الهبوط، فيما رفع الإسماعيلى رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع في انتظار باقى مباريات الجولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري فريق مودرن سبورت غزل المحلة مودرن سبورت أمام غزل المحلة مودرن سبورت

مواد متعلقة

الدوري المصري، مودرن سبورت يتقدم على غزل المحلة بثنائية في الشوط الأول

حسام حسن يقود هجوم مودرن سبورت أمام غزل المحلة بالدوري المصري

بمشاركة سام مرسي، إيبسويتش تاون يخطف تعادلا مثيرا من إيفرتون في الدوري الإنجليزي

تعادل الكونغو الديمقراطية أمام غانا يشعل المجموعة الثالثة في بطولة إفريقيا للشباب

المدير الفني لنادي البنك الأهلي يكشف سر الفوز على سيراميكا برباعية

رئيس نادي البنك الأهلي: نسعى للمشاركة في البطولات الأفريقية

صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام الزمالك في الدوري الممتاز

هيثم شعبان مديرا فنيا لـ طلائع الجيش بعد رحيل عبد الحميد بسيوني
ads

الأكثر قراءة

كامل الوزير يعلق على إعادة تشغيل سلسلة بلبن

فتاة تعتلي سيارتها على كوبري أكتوبر وتتسبب في تعطيل حركة المرور، الأمن يكشف التفاصيل

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد فى القاهرة والمحافظات

أسعار الذهب اليوم السبت فى مصر 2025.5.3

تحمل جنسية أجنبية، القصة الكاملة لفيديو فتاة اليوجا فوق كوبري أكتوبر (فيديو)

بسبب خطأ في تطبيق القانون، الإسماعيلي يطلب رسميا إعادة مباراة سموحة

تفاصيل زيادة الإيجار في تعديل القانون القديم وموعد التطبيق

إخلاء سبيل عادل شكل أكبر مشجعى نادى الاتحاد السكندرى

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 3-5-2025 في عمان

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 2/5/2025

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 2 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

التفاصيل الكاملة لتعديل قانون الإيجار القديم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

التوعية بكيفية مواجهة القرآن للشبهات الفكرية، موضوع خطبة الجمعة المقبلة

هل وجود الكلب في البيت يمنع دخول الملائكة؟، أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

أمين الفتوى: يجوز للمرأة وضع الكحل الأزرق والأخضر خارج البيت بشروط

المزيد
الجريدة الرسمية