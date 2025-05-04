الأحد 04 مايو 2025
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أخبار مصر

تمنع فصل التيار ليلا، نصيحة هامة من الكهرباء لأصحاب العدادات مسبقة الدفع

عدادات الكهرباء
عدادات الكهرباء
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أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن العدادات مسبوقة الدفع مبرمج بالوقت والتاريخ للعودة الي الشريحة الأولى مع أول دقيقة كل شهر ميلادي.

أهمية ضبط الوقت والتاريخ بالعدادات مسبوقة الدفع 

واوضحت الوزارة أن عودة العدادات مسبوقة الدفع الي الشريحة الأولى لأولي يحقق عداله الاستخدام خاصة أن نظام العدادات الميكانيكية القديمة، يتم محاسبة المواطنين مع بداية كل شهر مع مرور القارئ، اما العدادات مسبوقة الدفع فيعمل بنظام برمجى بالوقت والتاريخ محكم.

وقدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدة نصائح في حال عدم عودة شريحة الاستهلاك الي الشريحة الأولى مع بداية الشهر الميلادي، وذلك من خلال الذهاب الي احدى شركات توزيع الكهرباء وطلبه إعادة ضبط التاريخ أثناء عمليات الشحن.

خطوات ضبط الوقت والتاريخ بالعدادات مسبوقة الدفع

وأوضحت الوزارة الي أهمية ضبط الوقت والتاريخ بالعدادات مسبوقة الدفع خاصة أن العدادات مبرمجة على عدم الفصل نهائيًا أيام الجمع والإجازات الرسمية وكذلك من الساعة 5 مساءً وحتى ١٠ صباحًا، وحتى لا يختلف التوقيت والعداد يفصل في أوقات يصعب الشحن بها..

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