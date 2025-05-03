تحرك عاجل من الكهرباء بشأن العدادات الموجودة بالشقق المغلقة والمعطلة

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة استبدال العدادات القديمة في الشقق المغلقة والعدادات المعطلة بأخرى مسبوقة الدفع، وذلك في إطار خطة الدولة لتحسين كفاءة تحصيل المستحقات، والقضاء على مشاكل الفواتير المتراكمة وضمان مراقبة الاستهلاك.

خطوات رفع عدادات الكهرباء بسبب عدم دفع فواتير الاستهلاك

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، القواعد التي تسمح لشركات توزيع الكهرباء برفع العدادات عن المشتركين في حالة عدم السداد الشهري لفواتير استهلاك التيار، حيث أكدت الوزارة أن القانون نص على أنه يجب ألا يتأخر المشترك عن سداد أى فاتورة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ مرور المحصل، وعليه يتم رفع العداد إذا تعمد المواطن عدم سداد أكثر من فاتورة.

حالات يتم فيها رفع عدادات الكهرباء

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عده أسباب يتطلب فيها رفع عداد الكهرباء والرسوم اللازمة لإعادة التقديم لطلب عداد جديد.

وتضمنت الأسباب التي يتم فيها رفع العدادات التالي:

بناء على طلب المشترك مثلا للسفر إلى خارج البلاد

بناء على طلب من الشركة أو المشترك لفحص العداد وفى حالة التأكد من سلامته وصلاحيته يتم إعادة التركيب

يتم رفع العداد للهدم وإعادة البناء وهنا يتم إجراء مقايسة جديدة يخصم منها ثمن العداد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.