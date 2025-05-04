الأحد 04 مايو 2025
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حوادث

حبس عاطلان بتهمة سرقة هاتف محمول في بولاق الدكرور

حبس المتهم
حبس المتهم

أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطلين بتهمة سرقة هاتف محمول من شاب في بولاق الدكرور ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

وقال المتهمان: الظروف اللي أجبرتنا على كده، ومش أول مرة نعملها، اتعودنا أن أكل عشنا سرقة الموبايلات عن طريق الخطف، وبيعها لتجار سيئين السمعة.

 

سرقة شخصين لهاتف محمول شاب أثناء سيره في الشارع

 

البداية، كانت بتقدم شاب ببلاغ لقسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد سرقة شخصين لهاتفه المحمول أثناء سيره في الشارع.

 

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين، وتبين أنهما عاطلين، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة الهاتف، وأرشدا عنه.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

 

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