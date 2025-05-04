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جامعة حلوان تطلق "الممشى الثقافي".. منصة للإبداع والمعرفة وبناء وعي طلابي متجدد

الممشى الثقافي..
"الممشى الثقافي.. طريق المعرفة" بجامعة حلوان، فيتو
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أطلقت جامعة حلوان المعرض الثقافي الأول بعنوان "الممشى الثقافي.. طريق المعرفة"، في فعالية مميزة احتضنتها ساحة المكتبة المركزية خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2025، بمشاركة واسعة من طلاب الجامعة ومؤسسات ثقافية، وذلك تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبإشراف اتحاد طلاب الجامعة، بالتعاون مع رعاية الشباب والمكتبة المركزية.

جامعة حلوان تطلق "الممشى الثقافي".. منصة للإبداع والمعرفة وبناء وعي طلابي متجد

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن هذه الفعالية تأتي في إطار توجه الجامعة نحو بناء جيل من الطلاب يمتلك الوعي الثقافي والقدرة على الإبداع والتفكير الحر، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تكتفي بالدور الأكاديمي فقط، بل تسعى إلى فتح آفاق معرفية جديدة أمام طلابها، تعزز من قيم الانتماء والابتكار.

وأضاف أن الثقافة هي الركيزة الأساسية في صناعة الوعي، وهي القوة الحقيقية لبناء المستقبل، مؤكدًا أن هذا المعرض يعكس رؤية الجامعة في الجمع بين التعليم والفن والثقافة في إطار جامع شامل.

وأشاد الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالحضور الكبير والتفاعل الطلابي مع أنشطة المعرض، موضحًا أن الممشى الثقافي يمثل مساحة حرة للتعبير والانفتاح على تجارب معرفية وفنية متنوعة، تسهم في تنمية الحس الإبداعي لدى الطلاب، وتوفر بيئة غنية بالتجربة والتعلم خارج قاعات المحاضرات. كما أثنى على جهود اتحاد الطلاب في تنظيم الفعالية، وعلى التعاون المثمر بين مختلف قطاعات الجامعة.

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 ربط البحث العلمي بالبعد الثقافي والمعرفي

من جانبه، أوضح الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الفعالية تمثل خطوة نوعية في ربط البحث العلمي بالبعد الثقافي والمعرفي، مؤكدًا أن جامعة حلوان تؤمن بأهمية دمج الثقافة في العملية التعليمية كعنصر محفز على الابتكار وإنتاج المعرفة. 

وأضاف أن المؤسسات الثقافية المشاركة تمثل قيمة مضافة للطلاب من خلال ما تتيحه من مصادر متنوعة تسهم في بناء منظومة معرفية متكاملة.

وقد ضم المعرض مشاركات متميزة من مؤسسات كبرى مثل مكتبة مصر العامة، هيئة قصور الثقافة، صفصافة للنشر، دار العلوم، الأزبكية 1 والأزبكية 2، وقدم فعاليات متنوعة من عروض كتب، ورش تفاعلية، وأنشطة طلابية أظهرت مواهب وإبداعات طلاب الجامعة.

وعقد المعرض تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، ومتابعة فريدة هاشم، أمين الجامعة المساعد للدراسات العليا والبحوث، وهشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، وتنسيقًا من أشرف إمام حافظ، مدير عام الإدارة العامة للمكتبات، بما يضمن نجاح الفعالية على المستويين التنظيمي والثقافي.

 

 

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