رئيس جامعة حلوان: تغيير جذري في التخصصات والبرامج لمواكبة احتياجات سوق العمل

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعات المصرية استطاعت أن تحقق تطورًا ملحوظًا في منظومة التعليم، لأنها تهدف إلى إعداد كوادر مؤهلة للتوظيف وفق احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن جامعة حلوان بدأت التغيير بشكل جذري في التخصصات والبرامج لمواكبة الاحتياجات المطلوبة نظرًا لارتفاع أعداد الخريجين في وقت يتطلب تخصصات جديدة.

رئيس جامعة حلوان: الذكاء الإصطناعي والأمن السيبراني تخصصات مميزة



وقال رئيس الجامعة: نسعى لعمل خطوات تصحيحية من أجل الوصول إلى المستوى المطلوب على المستوى العالمي في ظل منافسة شديدة عالميًا ومحليًا، وبدأنا في توزيع أعداد الطلاب بما يتناسب مع المواهب وحجم المعارف وتهيئة البرامج التعليمية بما يتناسب مع احتياجات السوق.

وأضاف أن جامعة حلوان تتميز بوجود عدد من التخصصات الحديثة المميزة منها الذكاء الاصطناعي وإدارة المستشفيات والحاسبات والأمن السيبراني، والتخصصات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات وجميعها عليها إقبال شديد في السوق الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى برامج التسويق والقانون التجاري والدولي والتحكيم الدولي، وفي كلية التجارة تم تطبيق برامج BIS، وبرنامج البورصة والأوراق المالية، بعد وجود احتياج كبير في الخبراء الاكتواريين في مصر والمنطقة العربية.

قنديل: خريج جامعة حلوان مؤهل بمهارات الوظيفة وفق المعايير العالمية

وتابع: جامعة حلوان لديها منظومة كاملة للبرامج الرياضية في مصر والمنطقة العربية عن الإدارة الرياضية والتدريب الرياضي وعلم النفس الرياضي، والتربية الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة، والتربية الرياضية باللغات المختلفة.

وأكد رئيس جامعة حلوان أن العمل على تدشين هذه البرامج جاء عقب دراسة حقيقية لمتطلبات السوق واحتياجات الوظائف ومعايير التوظيف التي تتطلب الاهتمام باللغة وعلوم الكمبيوتر ليكون الخريج مستوفيًا لكل الضوابط والمهارات التي تحتاجها الوظيفة وفق المعايير العالمية.

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