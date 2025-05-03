رئيس الوزراء يشارك في حفل تنصيب الرئيس الجابوني بريس نجيما

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في مراسم حفل تنصيب الرئيس الجابوني، بريس نجيما، وذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وشهد حفل تنصيب الرئيس بريس نجيما حضور ومشاركة عددٍ كبير من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مشاركة رئيس مجلس الوزراء في حفل تنصيب الرئيس الجابوني تأتي تعزيزًا للعلاقات الثنائية القوية بين البلدين على المستوى السياسي والتجاري والثقافي والاقتصادي؛ حيث تشهد الدولتان تعاونًا مُستمرًا في مجالات اقتصادية عديدة تخدم الأهداف التنموية للجانبين.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي في حفل تنصيب الرئيس الجابوني المُنتخب تؤكد أيضًا حِرص الدولة المصرية على استمرار أوجُه التعاون المشترك في المجالات الواعدة مع الدولة الأفريقية الشقيقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.