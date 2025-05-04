الأحد 04 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سقوط عصابة سرقة المواقع الإنشائية في مدينة بدر

المتهمين
المتهمين

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة 3 أشخاص تخصصوا في سرقة المواقع الإنشائية بأسلوب "المغافلة" وتنفيذ 3 عمليات فى مدينة بدر.

 

سرقة المواقع الإنشائية بمدينة بدر 

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة بدر يفيد بضبط تشكيل عصابي مكوّن من ثلاثة عناصر إجرامية – اثنان منهم لهم معلومات جنائية، تخصصوا في سرقة المواقع الإنشائية بأسلوب "المغافلة".


وعثر بحوزتهم على بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار، بالإضافة إلى السيارة المستخدمة في تنفيذ السرقات.


وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب ثلاث وقائع سرقة بنفس الأسلوب، وأرشدوا عن كافة المسروقات التي تم العثور عليها بحوزة أحد المتعاملين معهم، وهو تاجر خردة سيئ النية مقيم بدائرة قسم شرطة المرج.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سرقة المواقع الإنشائية بمدينة بدر سرقة المواقع الإنشائية المواقع الإنشائية بمدينة بدر مدينة بدر بدر مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

المشدد 15 سنة لسائق وعاطل بتهمة سرقة طبيب بالإكراه في القليوبية

سرقة داخل بيت الله، ضبط عاطل سرق هاتفا من مسجد بسوهاج
ads

الأكثر قراءة

مدبولي: لا تصالح بعد اليوم في مخالفات البناء.. وملف التعديات سيُغلق للأبد

رقم غير متوقع لإيرادات فيلم سامح حسين الجديد

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

السيسي: الظروف التي تتعرض لها المنطقة تستدعي التكاتف الكامل بين الدول العربية

أول تعليق من القوات المسلحة اليمنية والحوثي على استهداف مطار بن جوريون

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

أخبار مصر: 32% من المصريين تحت خط الفقر، الصحة تحذر المواطنين من العلاج في العيادات الخاصة، رد صادم من قطر على تصريحات نتنياهو

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

أسعار الذهب اليوم السبت 3-5-2025 في عمان

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 2/5/2025

المزيد

انفوجراف

موسم الحج 2025.. تعرف على آيات الحج في القرآن الكريم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحزن في المنام وعلاقته بالهموم والمشاكل

125 عاما على مولد الشيخ طه الفشني، أشهر القراء والمنشدين، غنى مع أم كلثوم وعبد الوهاب، والتحق بالإذاعة بالصدفة

الإفتاء ترد على شبهة أن الحج بقايا عبادة وثنية

المزيد
الجريدة الرسمية