أسرة الزعيم تحضر لحفل عيد ميلاده الـ85 وتدعو أصدقائه للحضور

قررت أسرة النجم عادل إمام الاحتفال بعيد ميلاده الـ85، بإقامة حفل كبير داخل قصره بمنطقة المنصورية، حيث وجه نجليه عدد من الدعوات لأصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني لحضور الحفل.

وكشف مصدر مقرب من أسرة الزعيم، أنه هو الذي طلب من نجليه إقامة حفل عيد ميلاده وأن يحضره أصدقائه الذين لم يلتقوا به منذ فترة طويلة.

وأضاف المصدر أن المخرج رامي إمام وشقيقه محمد إمام قد وجدا أن تلك المناسبة هي فرصة لحضور أصدقاء والدهما والاحتفال معه بعيد ميلاده، خاصة أنه قد عبر لهما عن اشتياقه لزملائه وأصدقائه

فيلم “الزعيم”

من جانب آخر، أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج الفيلم الوثائقي "الزعيم.. رحلة عادل إمام"، وعرضه على شاشة "الوثائقية" قريبًا، وذلك في إطار استمرار الاحتفاء برموز الفن المصري والمبدعين المصريين.



فيلم الزعيم.. رحلة عادل إمام

ويوثق الفيلم حياة النجم المصري عادل إمام، منذ نشأته في حي السيدة عائشة بوسط القاهرة، خلال أربعينيات القرن العشرين، ابنًا أصيلًا من أبناء الطبقة الوسطى المصرية، مستعرضًا بدايات ظهور موهبته الفنية داخل مدرستي "الحلمية الابتدائية" و"بنبا قادن الثانوية"، ثم على مسرح كلية الزراعة بجامعة القاهرة.

ويتناول الفيلم المحطات الفنية المهمة في مشوار عادل إمام مع احترافه التمثيل، بدايةً من تألقه الفني المبكر خلال الستينيات، مرورًا بصعود نجوميته في حقبتي السبعينيات والثمانينيات، وصولًا إلى بريقه الفني الطاغي في مرحلة التسعينيات، التي قدم فيها مجموعة من الأفلام المهمة، ناقشت قضايا اجتماعية وسياسية متنوعة.

كما يبرز الفيلم الدور السياسي والاجتماعي والثقافي الذي قام به عادل إمام، داخل مصر، وعربيًّا ودوليًّا أيضًا، ومواجهته للجماعات الإرهابية والمتطرفة، وتفاصيل محاولات اغتياله عقب زيارته إلى أسيوط، ويقدم شهادات موثقة، ومادة أرشيفية يظهر بعضها تليفزيونيًّا لأول مرة، كما يجيب عن تساؤلات مهمة، منها، كيف استمر عادل إمام متربعًا على عرش الفن المصري والعربي أكثر من نصف قرن؟.

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