الاستماع لأقوال أسرة شاب غرق أثناء السباحة بإمبابة

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في مصرع شاب خلال السباحة في نهر النيل بإمبابة، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء أسرته لسماع أقوالهم.

غرق شاب في إمبابة



تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص غرقا في نهر النيل بمنطقة إمبابة، بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، أن شابا تم تحديد هويته، أثناء السباحة في نهر النيل تعرض للغرق.



تم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق، وأمرت بعرض الجثة علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافٍ عن سبب الوفاة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.