الأحد 04 مايو 2025
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أخبار مصر

مطار القاهرة: تنفيذ محطة طاقة شمسية للحد من الانبعاثات الضارة (صور)

مطار القاهرة، فيتو
مطار القاهرة، فيتو

قامت شركة ميناء القاهرة الجوي بإنشاء محطة طاقة شمسية صديقة للبيئة على أعلى سطح الجراج متعدد الطوابق لتؤكد الالتزام برؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

محطة الطاقة الشمسية بمطار القاهرة للحد من الانبعاثات الضارة وخلق بيئة نظيفة

إيمانًا بأهمية الطاقة الشمسية التي تعد أنظف أنواع الطاقة المتجددة وأوفرها ولها استخدامات متنوعة مثل توليد الكهرباء والإنارة لتأمين بيئة مريحة وآمنة للركاب والعاملين.
جاءت فكرة استغلال أسطح مباني مطار القاهرة الدولي لتحويل ضوء الشمس إلى طاقة نظيفة ومتجددة، تُغذي مرافق  المطار وتُقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية لتتماشى مع التوجيهات الرئاسية وخطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، حيث تعد هذه الخطوة ترجمة عملية لحرص شركة الميناء على دعم التحول نحو الطاقة المتجددة، والحد من الانبعاثات الضارة، والمساهمة في خلق بيئة نظيفة وآمنة للأجيال القادمة.

محطة الطاقة الشمسية بمطار القاهرة تسهم  في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير، وتدعم  جهود الدولة في التحول الأخضر، بما يتماشى مع التزامات مصر المناخية، وخطتها لتقليل البصمة الكربونية في جميع القطاعات.

سلسلة من المشاريع الذكية

وتعد المحطة بداية لسلسلة من المشاريع الذكية، التي تستهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز دور المطار كمرفق حضاري متطور، ومسؤول بيئيًا.

يذكر أن الطاقة الشمسية هي طاقة مصدرها أشعة الشمس يتم تحويلها إلي طاقة كهربائية أو حرارية وتعد هذه الطاقة من أنظف أنواع الطاقة المتجددة وأوفرها. 

وتحتوي محطة الطاقة الشمسية علي ألواح شمسية تشكل  قلب محطة توليد الكهرباء وهي تتكون من عدة خلايا شمسية.
 

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