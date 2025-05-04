الأحد 04 مايو 2025
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أخبار مصر

مطار القاهرة الدولي يوفر خدمة "PRM" للركاب من ذوي الهمم (صور)

مطار القاهرة، فيتو
مطار القاهرة، فيتو

شركة ميناء القاهرة الجوى، تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات الخاصة والدائمة بالتنسيق المتبادل بين شركتي ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران لتقديم خدمة Passengers with Reduced Mobility (PRM) للركاب المسافرين من ذوي الهمم بمبنى الركاب رقم (٣).

ويأتي ذلك في إطار حرص شركة ميناء القاهرة الجوى على توفير كافة الخدمات للركاب من ذوي الهمم، وللتيسير عليهم في إنهاء إجراءات سفرهم. 

 ويتم تقديمها من خلال فريقين على النحو التالى:

فريق دعم خدمة ذوى الهمم PRM Support Team

 فريق  مخصص للدعم من شركة ميناء القاهرة الجوى، حيث يتواجد (منسق) في بداية طريق الدخول لصالة السفر وبحوزته كشف بأسماء الركاب من ذوي الهمم (تم توفيره من علاقات عامة مصر للطيران)، حيث يتولى التنسيق مع شرطة المرور لفتح الحاجز المروري لمرور سيارات ركاب ذوي الهمم إلى صالة السفر، ويتم إبلاغ الموظف المتواجد بالكاونتر داخل صالة السفر بوصول أحد الركاب لتجهيز الكرسي وعامل لدفع الكرسي وعامل آخر للتعامل مع الحقائب لحظة وصول الراكب، مع التزام شركة الميناء بتوفير العمال المدربين لدعم وتقديم الخدمة للركاب من ذوى الهمم.

( فريق خدمة ذوى الهمم PRM) التابع لشركة مصر للطيران والمكون من موظفين علاقات عامة وعمال مخصصين لتقديم الخدمة داخل صالة السفر من خلال كاونتر تم تخصيصه أمام باب الدخول رقم (٢) بالمبنى لمساعدة الركاب، وتلتزم مصر للطيران بتوفير موظفين بالعلاقات العامة علي مدار الـ ٢٤ ساعة وعمال مدربين على التعامل مع الركاب من ذوي الهمم وتقديم الخدمة لهم وتوفير كافة سبل الخدمة والراحة حتى إنهاء جميع إجراءات السفر ودخول الراكب إلى الطائرة.

ولتقديم خدمة PRM بفاعلية في مبنى الركاب رقم 3 تم اتخاذ الإجراءات الآتية: 

- تخصيص باب الدخول رقم 2 لدخول الركاب من ذوي الهمم.
- تجهيزكاونتر أمام باب الدخول رقم 3 لخدمة ذوي الهمم.
- تخصيص جهاز أكس راي لدخول الركاب ذوي الهمم.
- تم تخصيص كاونتر لإنهاء إجراءات السفر للركاب من ذوي الهمم.
- تم تخصيص مساحة محددة بحواجز معدنية خلف كاونترات السفر الدولي ومجهزة بكراسي لانتظار ذوي الاحتياجات الخاصة وأماكن إضافية لانتظار الكراسي المتحركة بالإضافة إلى كاونتر متحرك لإنهاء الإجراءات.

وتأتى هذه الخدمة في إطار اهتمام شركة الميناء الذي لا ينقطع بذوي الهمم من الركاب في مختلف مباني ومرافق المطار، حيث تم تخصيص أماكن لذوى الهمم في منطقة استلام الحقائب (السيور) مع تخصيص مقاعد لهم بكافة المباني وتخصيص أماكن لهم بساحات انتظار السيارات والجراج متعدد الطوابق.

كما تم تزويد مباني الركاب والمشاية بعربات الجولف كار للتسهيل على كبار السن وذوي الهمم كما تم تحديث اللوحات الارشادية الخاصة بهم بالمباني الثلاثة. 

كما أن شركة الميناء بصدد تنفيذ تطبيق الموبايل وتحديث الموقع الإلكترونى، وسيشمل التطبيق والموقع كافة الخدمات الخاصة بذوي الهمم.

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