تمكنت قوات الإنقاذ النهرى ، من انتشال جثمان شاب غرق أثناء ممارسته السباحة في نهر النيل بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.

مصرع شاب غرقًا أثناء السباحة في نهر النيل بإمبابة



وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يُفيد بغرق أحد الأشخاص بنهر النيل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ.



وبإجراء التحريات الأولية، تبين أن الشاب كان يسبح في النهر قبل أن يتعرض للغرق، وتم التعرف على هويته، تم انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

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