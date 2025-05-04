الأحد 04 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع شاب غرقًا أثناء السباحة في نهر النيل بإمبابة

غرق شاب
غرق شاب

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى ، من انتشال جثمان شاب غرق أثناء ممارسته السباحة في نهر النيل بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.

مصرع شاب غرقًا أثناء السباحة في نهر النيل بإمبابة


وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يُفيد بغرق أحد الأشخاص بنهر النيل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ.

مصرع طالب جامعي في حادث سير بمدينة كفر الشيخ

أحجام مرورية متحركة بميادين ومحاور القاهرة والجيزة


وبإجراء التحريات الأولية، تبين أن الشاب كان يسبح في النهر قبل أن يتعرض للغرق، وتم التعرف على هويته، تم انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غرق شاب مديرية أمن الجيزة غرفة عمليات النجدة غرق شاب فى إمبابة إمبابة

مواد متعلقة

مصرع طالب جامعي في حادث سير بمدينة كفر الشيخ

أحجام مرورية متحركة بميادين ومحاور القاهرة والجيزة

مصدر أمني يكشف تفاصيل مقطع فيديو تجاوزات أمين شرطة

فتاة تعتلي سيارتها على كوبري أكتوبر وتتسبب في تعطيل حركة المرور، الأمن يكشف التفاصيل

الأمن يكشف ملابسات فيديو يزعم واقعة سرقة بالإكراه أعلى دائري الجيزة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو لسيدة تزعم تعرضها لسوء معاملة داخل مركز شرطة الخانكة

سرقة داخل بيت الله، ضبط عاطل سرق هاتفا من مسجد بسوهاج

ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة بحوزته مخدرات بـ 20 مليون جنيه
ads

الأكثر قراءة

رقم غير متوقع لإيرادات فيلم سامح حسين الجديد

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

السيسي: الظروف التي تتعرض لها المنطقة تستدعي التكاتف الكامل بين الدول العربية

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

أول تعليق من القوات المسلحة اليمنية والحوثي على استهداف مطار بن جوريون

أخبار مصر: 32% من المصريين تحت خط الفقر، الصحة تحذر المواطنين من العلاج في العيادات الخاصة، رد صادم من قطر على تصريحات نتنياهو

الأهلي يستقر على تجديد إعارة أليو ديانج

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

أسعار الذهب اليوم السبت 3-5-2025 في عمان

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 2/5/2025

المزيد

انفوجراف

موسم الحج 2025.. تعرف على آيات الحج في القرآن الكريم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحزن في المنام وعلاقته بالهموم والمشاكل

125 عاما على مولد الشيخ طه الفشني، أشهر القراء والمنشدين، غنى مع أم كلثوم وعبد الوهاب، والتحق بالإذاعة بالصدفة

الإفتاء ترد على شبهة أن الحج بقايا عبادة وثنية

المزيد
الجريدة الرسمية