اعترافات صادمة للمتهم بقتل شقيقته في الجيزة وقرار عاجل من النيابة

أمرت جهات التحقيق بحبس شاب يعمل فني ألوميتال 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل شقيقته عمدا مع سبق الإصرار، بعدما أقدم على تمزيق جسدها بـ"كتر" وشوه ملامحها، داخل منزل بمدينة أوسيم بمحافظة الجيزة، بدافع الشك في سلوكها.

البداية كانت بتلقي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة سيدة داخل منزل بدائرة المركز. وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة ربة منزل، تبلغ من العمر 26 عامًا، مصابة بجرح ذبحي في الرقبة وطعنات نافذة في القدم والرسغ، وسط بركة من الدماء.

تحريات المباحث كشفت أن مرتكب الجريمة هو شقيق المجني عليها، ويبلغ من العمر 28 عامًا، ويعمل فني ألوميتال. وعلى الفور، تم إعداد الأكمنة اللازمة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، والذي أرشد عن الأداة المستخدمة في الجريمة.

اعترافات صادمة: "غسلت عاري بإيدي"

أمام رجال المباحث، أدلى المتهم باعترافات تفصيلية صادمة، قال فيها:

"شقيقتي كانت دائما محل احترام، لكن بعد ما سابت بيت جوزها وحصلت مشاكل بينهم، بدأت الشكوك تدخل قلبي.. كانت رايحة جايه، ومش راضية ترجع بيت جوزها.. كلام الناس عن تصرفاتها خلاني أنهار.. حسيت إن شرف العيلة في خطر."

وأضاف المتهم: "يوم الجريمة، روحتلها البيت اللي كانت قاعدة فيه عند قريبنا.. فتحتلي الباب، وفضلت أصرخ فيها وأسألها بتعملي كده ليه؟ حاولت تدافع عن نفسها، لكن كنت فقدت السيطرة.. مسكت الكتر وبدأت أضربها.. كنت عاوز أمحي العار، وفعلا خلصت عليها وطعنتها في رجليها وإيديها، وشوهت وشها علشان حتى صورتها ما تفضلش في دماغي."

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم للنيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة القضية، مع انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان سبب الوفاة بدقة.

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