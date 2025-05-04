الأحد 04 مايو 2025
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حوادث

تفاصيل إحالة متعاطي الحشيش بروض الفرج للمحاكمة

الأجهزة الأمنية،
الأجهزة الأمنية، فيتو

أمرت نيابة روض الفرج بإحالة عاطل بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد التعاطي بدائرة القسم إلى محكمة الجنايات. 


البداية أثناء قيام قوة أمنية من مباحث قسم شرطة روض الفرج بمتابعة الحالة الأمنية بالمنطقة لاحظت أحد الاشخاص يدخن سيجارة يتصاعد منها دخان له رائحة غريبة، بالتوجه اليه حاول الهرب.

فلاحقته القوة الأمنية ونجحت في السيطرة والقبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية من مخدر الحشيش وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة وأنه معتاد الوقوف في هذا المكان المظلم بعيدا عن أعين الناس والأمن ويتعاطى السجائر المحشوة بمخدر الحشيش قائلا: “ بشرب بس مش بتاجر ولا بأذى حد”.

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