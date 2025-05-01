إحالة عاطل للجنايات بتهمة الاتجار في الحشيش والهيروين بالساحل

أمرت نيابة الساحل إحالة عاطل بتهمة حيازة كمية من مخدري الحشيش والهيروين المخدر وسلاح أبيض مطواة بهدف الربح والاتجار غير المشروع بمنطقة الساحل الي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته عن الاتهامات المنسوبة إليه.

وكشفت التحقيقات أنه عثر بحوزة المتهم على كيلو جرام من مخدر الحشيش و5 لفافات من الهيروين.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة الساحل معلومات تفيد بحيازة عاطل مواد مخدرة وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين).

وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بغرض الاتجار بها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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