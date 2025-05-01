الخميس 01 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة عاطل للجنايات بتهمة الاتجار في الحشيش والهيروين بالساحل

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة الساحل إحالة عاطل بتهمة حيازة كمية من مخدري الحشيش والهيروين المخدر وسلاح أبيض مطواة بهدف الربح والاتجار غير المشروع بمنطقة الساحل الي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته عن الاتهامات المنسوبة إليه.

وكشفت التحقيقات أنه عثر بحوزة المتهم على كيلو جرام من مخدر الحشيش و5 لفافات من الهيروين.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة الساحل معلومات تفيد بحيازة عاطل  مواد  مخدرة وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين).

وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بغرض الاتجار بها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الساحل الحشيش قسم شرطة الساحل النيابة العام

مواد متعلقة

تجديد حبس عامل بتهمة محاولة تهريب حشيش داخل عبوات مساحيق بالمطار

تقرير المعمل الكيماوي لمخدرات عبوات المكياج، حشيش مدرج بالجدول الأول

سقوط التركي وأحلام في قبضة الأجهزة الأمنية بالفيوم بـ 50 قطعة حشيش
ads

الأكثر قراءة

تعرف على مراحل التقاضي في واقعة طفل البحيرة بعد الحكم على المتهم بالمؤبد

آخر كلام، موعد ومكان نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

ظاهرة احتراق أشجار إسرائيل من داخلها تثير الفزع، والنشطاء: معجزة وغضب من الله (فيديو)

بعد العاصفة الترابية، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

سعر كيلو الألومنيوم اليوم الخميس 1-5-2025 بالأسواق

الأهلي يستقر على رحيل مدافع الفريق في الميركاتو الصيفي

بعد غلق محور التسعين لمدة 20 يومًا، 6 تحويلات مرورية للسيارات

هيئة الدواء تحذر: المضادات الحيوية تؤثر على نتيجة تحليل جرثومة المعدة

خدمات

المزيد

سعر كيلو الألومنيوم اليوم الخميس 1-5-2025 بالأسواق

سعر كيلو السكر اليوم الخميس 1-5-2025 في الأسواق

هذا العيار يسجل 4055 جنيها، كيف استقبل الذهب عيد العمال؟

بعد التراجعات الأخيرة، تعرف على سعر صرف الدولار بالبنوك اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

4 مدربين وطنيين قادوا الفراعنة للتتويج بأمم إفريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معجزة سيدنا نوح كما وردت في القرآن الكريم

في عيد العمال، تعرف على مكانة العمل في الإسلام

تفسير رؤية الملابس الممزقة في المنام وعلاقتها بعدم الاستقرار المادي

المزيد
الجريدة الرسمية