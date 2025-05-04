الأحد 04 مايو 2025
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ثقافة وفنون

رقم غير متوقع لإيرادات فيلم سامح حسين الجديد

سامح حسين، فيتو
سامح حسين، فيتو

يعرض في الوقت الحالي بدور العرض السينمائي فيلم سامح حسين الجديد استنساخ وذلك من بعد آخر أفلامه سندوتش عيال.

إيرادات فيلم استنساخ 

وحقق فيلم استنساخ لسامح حسين إيرادات 30 ألف جنيه أمس السبت في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي.

قصة وأبطال فيلم استنساخ

وتنتمي أحداث الفيلم إلى نوعية الغموض والتشويق، حيث تدور الأحداث حول الواقع الافتراضي والتأثير المذهل الذي تصنعه التكنولوجيا بمختلف أنواعها على البشر ومدى سيطرة الذكاء الاصطناعي على مجريات الحياة وكيفية مواجهة الناس لمخاطرها والاستفادة من مميزاتها.

ويعتبر الفيلم مغامرة جديدة يخوضها سامح حسين في السينما لأول مرة، وتجربة مختلفة تمامًا عن ما قدمه قبل ذلك من أفلام. 

وتشارك الفنانة هبة مجدي النجم سامح حسين بطولة العمل رفقة مجموعة متميزة من النجوم، من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.

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