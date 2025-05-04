تداول 17 ألف طن 1121 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1121 شاحنة و127 سيارة.

معدل تداول الحاويات

وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 547 شاحنة و118 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 574 شاحنة و9 سيارة.

وشهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينة ALCUDIA EXPRESS بينما تغادر السفينة PELAGOS EXPRESS.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس وPELAGOS EXPRESS وغادرت السفينة ALCUDIA EXPRESS. كما تم تداول 5800 طن بضائع، 480 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي أور، سينا، الحسين وأيلة.

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