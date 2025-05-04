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ثقافة وفنون

فيلم سيكو سيكو يحقق 1.9 مليون جنيه بإيرادات ليلة أمس

سيكو سيكو
سيكو سيكو

يواصل فيلم سيكو سيكو والذي يقوم ببطولته عصام عمر وطه دسوقي، تصدر قائمة الإيرادات في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي. 

إيرادات فيلم سيكو سيكو 

 وحقق فيلم سيكو سيكو إيرادات بلغت 1927549 جنيها بشباك التذاكر بدور العرض السينمائي أمس السبت.

قصة فيلم سيكو سيكو

 وقصة فيلم “سيكو سيكو” تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

أبطال فيلم سيكو سيكو 

 وفيلم “سيكو سيكو” بطولة عصام عمر، طه دسوقى، علي صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

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