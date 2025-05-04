ألفت عمر تتخطى الأحزان وترقص على أنغام راغب علامة (فيديو)

أشعلت الفنانة ألفت عمر وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشرها فيديو لها من أحدث حفلات المطرب راغب علامة، وهى ترقص معه.





وكانت قد فقدت الفنانة ألفت عمر والدها خلال شهر يناير 2025، الذي مر بوعكة صحية شديدة، نتج عنها زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الدم.

وألفت عمر من مواليد 1973، اتجهت للعمل في التمثيل بعد تخرجها في كلية الحقوق جامعة القاهرة، وكان أول ظهور لها في مسلسل "نسر الشرق" الجزء الأول منه، ومن أفضل الأدوار التي قدمتها مع الفنانة يسرا في مسلسل “قضية رأى عام” وكان بمثابة نقلة في تاريخها الفني، وبعدها شاركت في العديد من الأعمال منها “سارة” بطولة النجمة حنان ترك، و"ولاد ناس".

أعمال ألفت عمر

وكان أحدث أعمال ألفت عمر هو مسلسل "قلع الحجر 2"، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، وشارك في العمل كل من محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبد العزيز مخيون وسميرة عبد العزيز، ومجموعة من النجوم. إخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

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