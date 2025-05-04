تأجيل محاكمة عاطل بتهمة تزوير محررات رسمية في السلام

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل بتهمة تزوير محررات رسمية بدائرة قسم شرطة السلام إلى جلسة 10 مايو الجاري.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ارتكب تزويرا في محرر رسمي، وهو رخصة تسيير سيارة وذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق مع آخر مجهول على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أمد المجهول بالبيانات، ثم مهرها بأختام وقلد بواسطة الغير علامات إحدى المصالح الحكومية بأن اصطنعها على غرار الحقيقة مع علمه بتقليدها.

تزوير تراخيص السيارات

البداية كانت بوصول بلاغ إلى قسم شرطة السلام من مواطن يفيد فيه بدفعه مبلغ مالي قدره ألفين جنيه لعامل أوهمه أنه يقدر على استخراج تراخيص السيارات بطريقة سهلة.

شكلت مباحث السلام فريق بحث ونجحت في تحديد المتهم وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق مكاسب مالية طائلة بطريق غير مشروعة وسريعة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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