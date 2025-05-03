مطار القاهرة يحرر 157 محضرا جمركيا للمسافرين خلال 4 أشهر

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في تحرير ١٥٧ محضر ضبط جمركي خلال الثلث الأول من عام ٢٠٢٥ شهور ( يناير، فبراير، مارس، ابريل).

كان نصيب مبني الركاب رقم واحد بقيادة أحمد علي السيد القائم بتسيير أعمال الإدارة العامة لجمارك المبنى ٢٤ محضر ضبط جمركي، وتم تحرير ٥٤ محضر ضبط جمركي بمبني الركاب رقم اثنين بقيادة احمد سعد عبد المطلب مدير عام الإدارة العامة لجمارك المبني، بينما جاء نصيب مبني الركاب رقم ثلاثة عدد ٧٨ محضر ضبط جمركي، وحرر رجال جمارك مطار سفنكس بقيادة حسام ابو الفضل رئيس اللجنة الجمركية محضر ضبط جمركي واحد عبارة عن سبعة وعشرين سلاح ابيض.



- في مبنى الركاب رقم ١ تم تحرير تسعة محاضر ضبط في شهر يناير، وستة محاضر ضبط في شهر فبراير، وسبعة محاضر ضبط في شهر مارس، ومحضرين فقط في شهر إبريل.



كان نصيب الإدارة الاولي منهم بقيادة محمود عبد النبي مدير الادارة وكل من علاء شحاتة واكرامي احمد نائبا المدير عدد سبعة محاضر (تليفونات وسماعات وساعات وشعر مستعار وتاشيرة مزورة =)، بينما حرر رجال الادارة الثانية بقيادة محمد حميدة مدير الادارة ونائبه وائل إمبابي ستة محاضر ضبط (مخدرات متنوعة وأسلحة بيضاء)، وحرر رجال الادارة الثالثة برئاسة المدير محمد حفظي ونائبه وائل امبابي سبعة محاضر ضبط (مستحضرات تجميل ومستلزمات جراحة أسنان وطبية اخري وتليفونات)، وأخيرا حررت الادارة الرابعة بمبني الركاب ١ برئاسة المدير خالد عبد العظيم ونائبيه ابراهيم حسن وإكرامي احمد عدد اربعة محاضر ضبط (أسلحة بيضاء ومستلزمات اسنان وشرائط مخدرة).



- في مبني الركاب رقم ٢ تم تحرير اثني عشر محضر ضبط في شهر يناير، واربعة عشر محضر ضبط في شهر فبراير، وسبعة عشر محضر ضبط في شهر مارس، واحدي عشر محضر ضبط جمركي في شهر إبريل.



كان نصيب الإدارة الاولي بقيادة المدير مصطفى الجندي ونائبه احمد عمر عدد عشرة محاضر ضبط ( مخدرات متنوعة، مستلزمات اسنان وطبية اخري، مستحضرات تجميل، منظار يركب علي سلاح، روادع، عملة مخبأة داخل جهاز، ساعات وسماعات ذكية)، وحررت الادارة الثانية برئاسة صبحي ربيع مدير الادارة وابراهيم حسن طلحة نائبة عدد اربعة وعشرون محضر ضبط ( حشيش وماريجوانا وعبوات وشرائط مخدرة متنوعة، شعر مستعار، مستحضرات تجميل، تليفونات، سبائك ذهبية، شماريخ والعاب نارية، روادع واجهزة لاسلكي).

بينما حررت الادارة الثالثة برئاسة احمد حسن الحكش مدير الادارة وهاني ابو طالب نائبة تسعة محاضر ( صواعق، روادع، مناظير تركب علي سلاح، عبوات وشرائط مخدرة، مستحضرات تجميل، شعر مستعار)، واخيرا حررت الادارة الرابعة برئاسة احمد عبد الهادي مدير الادارة بمبني الركاب رقم ٢ ونائبيه علاء شحاتة واكرامي احمد عدد احد عشر محضر ضبط جمركي ( عبوات وشرائط مخدرة، مشغولات ذهبية وفضية، ساعات روليكس، شعر مستعار، منظار، مستلزمات اسنان، اختام خاصة بالجوازات).



- في مبني الركاب رقم ٣ تم تحرير خمسة وعشرين محضر ضبط في شهر يناير، وتحرير ثلاثة عشر محضر ضبط في شهر فبراير، وثلاثة وعشرون محضر ضبط في شهر مارس، فيما تم تحرير سبعة عشر محضر ضبط جمركي في شهر إبريل).



وحررت الادارة الأولي بقيادة عبد العظيم حمادة مدير الادارة ونائبه تامر قاسم ١٦ محضر ضبط ( اسلحة بيضاء متنوعة وصواعق وروادع، عملات أثرية، عبوات وشرائط مخدرة متنوعة، مستلزمات سجائر إلكترونية، مستحضرات تجميل، ادوية)، بينما حررت الادارة الثانية برئاسة سيد ممدوح مدير الإدارة واحمد ابو بكر نائبه ثمانية وعشرون محضر ضبط ( مستحضرات تجميل، مستلزمات جراحة اسنان وطبية اخرى، عملات أثرية، رامات داخل اجهزة لاب توب، عبوات وشرائط مخدرة متنوعة، سيجار و"شيش" اليكترونية، معدات طبية، عبوات سائلة ل "مخدر الاغتصاب" ).

كما تم تحرير احدي عشر محضر ضبط بواسط الإدارة الثالثة برئاسة رأفت وهيب مدير الادارة ونائبته اميرة طلبة ( ساعات يد، مستلزمات اسنان، حشيش ومخدرات اخري، مستحضرات تجميل، عبوات سائلة ل "مخدر الاغتصاب " ).اخيرا حررت الإدارة الرابعة بمبني الركاب ٣ بقيادة الدكتور حسين هيكل مدير الادارة ونائبه احمد فؤاد عدد واحد وعشرين محضر ضبط جمركي ( اول ادارة تضبط مخدر الاغتصاب بعدد اربعة محاضر، مستحضرات تجميل، ادوية تخسيس، مستلزمات جراحة أسنان وطبية اخري، عبوات وشرائط مخدرة متنوعة، عملات اثرية، تاشيرة مزورة).



وحررت الادارة الاولي بالصالة الموسمية برئاسة جهاد الوكيل مدير الادارة ونائبه مدحت عبد الصبور محضري ضبط جمركي ( مستحضرات تجميل، منظار يركب علي سلاح).

واخيرا تم تحرير محضر ضبط جمركي واحد بمطار سفنكس برئاسة حسام ابو الفضل.



تاتي تلك الانجازات بالتزامن مع تطبيق اجراءات حوكمة اجهزة التليفون المحمول والتي تطلب مجهودا اضافيا كبيرا وعبئا يتحمله رجال الإدارة المركزية والزملاء في كافة المطارات والمنافذ ويطبقون تلك الحوكمة بعدالة وشفافية ومجهود مضني وبحيث لا يؤثر ذلك علي تقاطر الركاب وانسيابية الحركة.



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