محطات فاصلة في حياة سيدة الكوميديا زينات صدقي في ذكرى ميلادها

زينات صدقي، هي إحدى نجمات الزمن الجميل، كوميديانة نادرة، خفيفة الدم لها افيهات مشهورة منها " كتاكيتو بنى "،اشتهرت بأدوار الخادمة العانس التي تبحث عن ابن الحلال، عرفت بقفشاتها الضاحكة، انضمت إلى فرقة ساعة لقلبك ومنها إلى مسرح التليفزيون عام 1961، لم تصل أدوارها إلى مرحلة البطولة لكنها كانت ناجحة ومؤثرة، من أتشهر أفلامها شارع الحب، ورحلت عام 1978.



في مثل هذا اليوم عام 1913 ولدت زينب محمد سعد الشهيرة بـ زينات صدقي بحي الجمرك بالإسكندرية، درست بمعهد أنصار التمثيل الذي أسسه الفنان زكي طليمات في الإسكندرية، عشقت التمثيل واحترمته وفضلته على كل شيء حتى إن والدتها توفيت وهي تقدم عرضا فكاهيا مع إسماعيل يس فقررت الاستمرار في العرض وقالت: "ليس للجمهور ذنب فيما حدث لي" فصفق لها الجمهور كثيرا.

أول مونولوجاتها تعالى شوف المصرية



رفض والدها عملها بالفن فهربت زينات صدقي منه وسافرت إلى لبنان مع والدتها وصديقتها وهناك عملت راقصة مع فرقة بديعة مصابني قبل مجيئها إلى مصر، ومقدمة للمونولوجات ومن أشهرها " أنا زينات المصرية.. أرتيست ولكن فنية.. أغني وأتسلطن يا عينيا.. تعالى شوف المصرية ".

زينات صدقى

اختار لها الفنان نجيب الريحاني اسم زينات صدقي قبل أن يلحقها بفرقته وأضيفت لها صدقي نسبة إلى صديقتها خيرية صدقي، فقدمت أول أدوارها خادمة دلوعة في مسرحية " الجنيه المصري" عام 1931.

الاتهام أول أدوارها في السينما



اتجهت زينات صدقي إلى السينما وكان أول أدوارها في فيلم " الاتهام " عام 1934 حيث حصرها بديع خيري في دور الخادمة العانس ظل معها حتى رحيلها، وفي عام 1938 شاركت في فيلمي "بحبح باشا، شيء من لا شيء"، ثم قدمت فيلم "برلنتي" إخراج يوسف وهبي عام 1944 حتى وصلت أفلامها عام 1960 إلى 150 فيلما منها " دهب، غزل البنات، ابن حميدو، عفريتة هانم، الأنسة ماما، أيامنا الحلوة، معبودة الجماهير، بنات بحري، حلاق السيدات، العتبة الخضراء، السيرك، الأنسة حنفى، ابن حميدو.

زينات صدقى فى شارع الحب

أما في فيلم شارع الحب قدمت الفنانة زينات صدقي فيه أشهر أدوارها في دور سنية زوجة حسب الله السادس عشر مع عبد السلام النابلسي وعبد الحليم حافظ، قاضي الغرام، المجانين في نعيم، وجميع الأفلام التي تحمل اسم إسماعيل يس، أيضا شاركت في أول مسلسل تليفزيوني مع بداية التليفزيون في الستينات "عادات وتقاليد ".



تزوجت وهي فى الخامسة عشر من عمرها، وبعد أقل من عام تم الانفصال بسبب سوء معاملة الزوج، ثم تزوجت من موسيقى مغمور في فرقة الريحاني اسمه إبراهيم فوزي وأيضا تم الانفصال بدون أولاد وعاشت حياتها وحيدة لا أهل بسبب مقاطعتهم لها، ولا زوج حتى إن القليليين هم الذين يعرفون أنها سبق لها الزواج، ومن هنا لقبت بعانس السينما المصرية.

معاش السادات في عيد الفن



كرم الرئيس السادات الكوميديانة زينات صدقي في عيد الفن عام 1976 ومنحها معاشا استثنائيا، أما هي فقد عز عليها أن تطلب منه العلاج على نفقة الدولة.

زينات صدقى مع إسماعيل يس في أحد أفلامهما



وأصيبت زينات صدقي بالتهاب في الرئة واعتزلت في بيتها دون عمل وبعد أن أضحكت الملايين لم تجد من يمسح دموعها أو يواسيها بكلمة واحدة بل حجزت عليها الضرائب واضطرت إلى بيع عفش بيتها ومصوغاتها حتى توفيت عام 1978، ودفنت في مدفن أعدته لذلك كتبت عليه عابر سبيل حيث كانت تدفن به الفقراء الذين لا يملكون مكانًا لدفنهم.

الفن أكلنى لحما ورماني عظما



وكما كتب عن زينات صدقي الناقد جليل البنداري في صحيفة الأخبار عام 1976 قال: لم أصدق أن فنانة عظيمة من تلميذات الريحاني يحدث لها ذلك فقد أصبحت أخف الممثلات دما تبيع عفش بيتها من أجل لقمة العيش وبعد أن أضحكت الملايين أصبحت لا تجد من يواسيها في مأساتها، وكانت تعلق بقولها: "الفن أكلني لحما ورماني عظما رحمتك يا رب "..

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