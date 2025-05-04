الرئيس يكرم أحد شيوخ العمل النقابي بشركات البترول

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسام العمل من الطبقة الثانية للسيد مصطفى محمود مصطفى الأفندي، أحد رموز العمل النقابي بالشركة العامة للبترول ممن قدموا مسيرة طويلة من العطاء، وذلك خلال احتفالية عيد العمال.

وجاء هذا التكريم تقديرًا لمسيرته الطويلة وجهوده المخلصة في خدمة العمل النقابي، حيث امتدت مسيرته المهنية بالشركة لنحو 41 عامًا، قضى منها 28 عامًا عضوًا باللجنة النقابية، حتى بلوغه سن التقاعد عام 2002.

تكريم يجسد تقدير الدولة العميق للعمل والعاملين

ويتقدم المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بخالص التهنئة للسيد مصطفى محمود الأفندي على هذا التكريم المستحق من فخامة رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن هذا التكريم يجسد التقدير العميق من الدولة والقيادة السياسية لقيمة العمل والعطاء، وتأكيدا على تقديرها لدور أبناء قطاع البترول كشركاء فاعلين في مسيرة التنمية، وحرص الدولة على تكريم الرواد.

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