مسلسل بريستيج الحلقة 6، ينتظر عشاق ومتابعو مسلسل بريستيج موعد عرض الحلقة الحلقات الجديدة للكشف عن هوية الكائنات الغربية التي ظهرت في هذا الكافيه والذي يضم بداخله مجموعة من الأشخاص الأغراب عن بعضهم البعض.

ويبحث قطاع كبير من الجمهور عن موعد عرض الحلقات القادمة من مسلسل بريستيج خاصة موعد عرض مسلسل بريستيج الحلقة 6.

موعد عرض مسلسل بريستيج الحلقة 6

ومن المقرر عرض مسلسل بريستيج الحلقة 6 يوم الخميس المقبل 8 مايو في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر عبر منصة يانجو بلاي بشكل حصري.

قصة مسلسل بريستيج

تدور قصة المسلسل حول عاصفة شديدة تضرب شوارع القاهرة، مما يجبر ١٢ شخصًا من خلفيات اجتماعية مختلفة على اللجوء إلى مقهى وسط البلد.

بعد انقطاع الكهرباء وعودتها، يكتشف الجميع جريمة قتل غامضة، وتتصاعد الأحداث وسط أجواء من التوتر والكوميديا السوداء حيث يحاول الجميع كشف القاتل، ويتألف المسلسل من ثمان حلقات مشوقة.

أبطال مسلسل بريستيج

مسلسل بريستيج من بطولة محمد عبد الرحمن، ومصطفى غريب، سامي مغاوري، دينا، راندا عوض، بسام رجب، آلاء سنان، وعمر شريف. العمل من تأليف إنجي أبو السعود وإخراج عمرو سلامة.

تفاصيل مسلسل بريستيج

وانطلقت حملة المسلسل التسويقية في أواخر موسم رمضان ببداية قوية ومشوقة عبر حملة مطلوب للعدالة التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي والتي انتشرت فيها صور أبطال المسلسل كمطلوبين للعدالة في شوارع القاهرة وكانت من ضمن الحملة الترويجية للمسلسل، أعقبها الإعلان التشويقي للمسلسل الذي كشف عن أبطال المسلسل محمد عبد الرحمن ومصطفى غريب، وبالاشتراك مع عدد كبير من النجوم منهم: مغني الراب زياد ظاظا وصانع المحتوى محمد عبد العاطي، راندا عوض، دينا، سامي مغاوري، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف.

‎ويحمل مسلسل "بريستيج" توقيع المخرج عمرو سلامة الذي يقدم تيمة المكان الواحد في هذا المسلسل للمرة الأولى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.