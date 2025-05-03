بمشاركة سام مرسي، إيبسويتش تاون يخطف تعادلا مثيرا من إيفرتون في الدوري الإنجليزي

تعادل فريقا إيفرتون وإيبسويتش بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما بمنافسات الجولة الـ35 من مواجهات الدوري الإنجليزي على ملعب جوديسون بارك.

مباراة إيبسويتش تاون وإيفرتون

أحرز هدفي ايفرتون بيتو في الدقيقة 26 وماكنيل في الدقيقة 35

واحرز هدفي ايبسويتش تاون خوليو انسيسو 41 وجورج هيرست في الدقيقة 78

ترتيب إيبسويتش تاون وإيفرتون

ويحتل إيفرتون المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة

ويحتل إيبسويتش تاون المركز الـ18 برصيد 22 نقطة حيث فقد آماله في البقاء بالمسابقة.

تشكيل ايبسويتش تاون امام إيفرتون

وأعلن الجهاز الفني لنادي إيبسويتش تاون بقيادة كيران ماكينا عن تشكيل الفريق لمواجهة إيفرتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وشهد تشكيل إيبسويتش تاون مشاركة الدولي المصري سام مرسي في القوام الرئيسي الذي خاض مباراة اليوم أمام إيفرتون.

ويدخل إيبسويتش تاون المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: بالمر.

خط الدفاع: أوشيا، وولفيندين، بورجيس، جريفز.

خط الوسط: سام مرسي، تايلور، هوتشينسون.

خط الهجوم: إنسيسو، تشابلن، ديلاب.

ويجلس على مقاعد البدلاء: والتون، بونيفاس، توانزيبي، لونجو، فيليبس، كلارك، هيرست، كاجوست.

تشكيل إيفرتون امام ايبسويتش تاون

وجاء تشكيل إيفرتون، على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: ميكولينكو، برانثويت، أوبراين، باترسون.

خط الوسط: جانا، جارنر، ألكاراز.

خط الهجوم: ندياي، ماكنيل، بيتو.

ويجلس على مقاعد البدلاء: فيرجينيا، كين، كالفيرت ليوين، هاريسون، تشيرميتي، يونج، بروجا، كولمان، إيروجبونام

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