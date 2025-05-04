آخر موعد لسداد مقدم جدية حجز شقق "ديارنا" و"جنة" و"سكن مصر"، حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موعد غلق باب التقديم وسداد جدية حجز شقق الإسكان المتوسط والتي تطرحها بمشروعات شقق ديارنا وجنة" و"سكن مصر".

آخر موعد لسداد مقدم جدية حجز شقق “ديارنا” و"جنة" و"سكن مصر"

ويستمر التقديم وسداد جدية الحجز حتى 15 مايو الجاري، وتطرح الوزارة ٣٥۰۸۸ شقة، بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان بمشروعات: شقق ديارنا بعدد من المدن الجديدة، وشقق جنة مصر بالمنصورة الجديدة، وشقق سكن مصر بالمنصورة الجديدة، وشقق مشروع بشاير، وشقق مشروع أهالينا.

والشقق بمساحات متنوعة ما بين 75 - 90 - 100 - 110 - 120 - 130 مترًا مربعًا، وتتيح الوزارة أنظمة سداد مختلفة تبدء من التقسيط من 3 - 5 - 7 سنوات.

وتخطط الوزارة لطرح نحو ٤٠٠ ألف وحدة سكنية، والذي يعد أكبر طرح سكني أعدته وزارة الإسكان، يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير المسكن الملائم لمختلف شرائح الدخل، مشيرًا إلى أن هذا الطرح يُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية الدولة في توفير السكن الملائم والمناسب لكل المواطنين.

أسعار شقق ديارنا للإسكان المتوسط

وحددت وزارة الإسكان أسعار شقق ديارنا للإسكان المتوسط كالتالي:

- القاهرة الجديدة ٢٠٠٠٠ جنيه للمتر.

- حدائق أكتوبر ١٨٩٠٠ جنيه للمتر.

- العبور الجديدة ١٨٧٠٠ جنيه للمتر

- مدينة بدر ١٨٣٠٠ جنيه للمتر

- العاشر من رمضان ١٨١٠٠ جنيه للمتر

- مدينة السادات ١٧٥٠٠ جنيه للمتر

- برج العرب الجديدة ١٧٧٠٠ جنيه للمتر

- بني سويف الجديدة ١٦٨٠٠ جنيه للمتر

- طيبة الجديدة ١٦٠٠٠ جنيه للمتر

- غرب قنا ١٥٨٠٠ جنيه للمتر

- سوهاج الجديدة ١٦٥٠٠ جنيه للمتر

- ناصر الجديدة ١٦٠٠٠ جنيه للمتر

- المنيا الجديدة ١٦٩٠٠ جنيه للمتر

- جدية الحجز ٢٠٠ ألف جنيه.

- مساحات الشقق تتراوح من 104 إلى 154م2.

وتطرح الوزارة عدد 16038 وحدات بمشروع الإسكان المتنوع (الإسماعيلية - أهالينا – بشاير).

طرح 8364 وحدة بمشروع جنة وسكن المنصورة الجديدة.

جدية حجز شقق جنة وسكن بالمنصورة الجديدة

وحددت الوزارة جدية حجز مشروع جنه وسكن المنصورة الجديدة والإسكان الحر السويس الجديدة مبلغ وقدره 151,000 جنيه (فقط مائة وواحد وخمسون ألف جنيهًا مصريًا لا غير) دفعة واحدة وغير مجزأة يتمثل المبلغ فى 150,000 جنيه (مائة وخمسون ألف جنيه مصري لا غير) جدية الحجز، بالإضافة إلى مبلغ 1000 جنيه (فقط ألف جنيه مصري لا غير) رسوم تسجيل لا تُرد.

وطرق السداد كالتالي:

-السداد يتم علي رقم الحساب (رقم الاستمارة الذي تم الحصول عليه عند التقديم الكترونيا) ببنك التعمير والاسكان فرع المهندسين بأحد طرق السداد التالية:

ـالتحويل من حساب العميل في كافة البنوك داخل مصر عن طريق (ACH).

-سويفت (سويفت كود HDBKEGCAXXX).Ø التحويل من حساب داخلي ببنك التعمير والإسكان.

-السداد عن طريق فوري (فروع فوري- بطاقة بنكية) من خلال كود سداد سيتم إرساله عبر رسالة نصية SMS.

-في حالة رغبة العملاء في السداد بالطرق الأخرى المُعلنة بخلاف فوري يمكنهم تجاهل الرسالة.

على ان يتضمن التحويل البيانات التالية:

- اسم المستفيد من التحويل

- اسم المتقدم للحجز رباعي.

-رقم بطاقة الرقم القومي (14 رقم) سارية.

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