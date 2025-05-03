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منتخب مصر للجمباز الإيقاعي يتربع على عرش البطولة الأفريقية بالقاهرة 2025

منتخب مصر للجمباز،
منتخب مصر للجمباز، فيتو

تربع منتخب مصر علي منصات التتويج في منافسات بطولة إفريقيا للجمباز الإيقاعي القاهرة 2025 التي نظمها الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي على مدى يومي 2، 3 مايو الجاري بمشاركة 8 دول.

منتخب مصر للجمباز الإيقاعي يتربع علي عرش البطولة الأفريقية القاهرة 2025

حققت بطلة منتخبنا الوطني عاليا احمد المراكز الأولى وتصدرت  جدول ميداليات البطولة الأفريقية بتحقيق 4 ميداليات ذهبية بنهائيات جميع منافسات البطولة، ذهبية أداة الطوق، ذهبية أداة الكرة، ذهبية أداة الصولجان وذهبية الشريط

كما حصدت عاليا احمد الميدالية الفضيه في منافسات الفردي العام كبار في البطولة الافريقية للجمباز الايقاعي

وحصل منتخب مصر الذي ضم عاليا احمد وفريدة منسي وليديا بحيري علي الميدالية الذهبية في منافسات الفرق

وحققت فريدة منسي الميدالية البرونزية البرونزية أداة الطوق في البطولة

وحصدت ليديا بحيري الميدالية البرونزية  في أداة الشريطة في البطولة

وضمت قائمة الدول المشاركة في البطولة: “الجزائر وأنجولا وكوت ديفوار والرأس الأخضر وناميبيا وجنوب إفريقيا وتونس ومصر البلد المضيف”.

من جانبه، أعرب الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي عن سعادته لما وصل له الجمباز المصري والإفريقي خلال الفترة الماضية مشيرا إلى أن هذه النجاحات تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح وأن القادم سيكون أفضل بكثير.

وتشهد رياضة الجمباز بجميع فروعها طفرة كبيرة داخل القارة السمراء منذ رئاسة إيهاب أمين للاتحاد الإفريقي حيث نجح الجمباز الإفريقي في التواجد على منصات التتويج الأولمبية والعالمية.

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