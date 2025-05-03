نائبة وزير خارجية تشيلي تصل القاهرة لإجراء الجولة الرابعة من المشاورات بين البلدين

وصلت مطار القاهرة الدولي منذ قليل جلوريا دي لا فونتي نائبة وزير خارجية تشيلي لإجراء الجولة الرابعة من المشاورات السياسية بين البلدين.



استقبال نائبة وزير خارجية تشيلي بمطار القاهرة الدولي



ومن المقرر أن تلتقي نائب وزير خارجية تشيلي خلال زيارتها الي مصر مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشارة امل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة وأحمد ابو الغيط امين عام الجامعة العربية، كما تزور المتحف الكبير.



وحرص السفير اشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون اللاتينية علي استقبال نائبة وزير خارجية تشيلي لدي وصولها لمطار القاهرة الدولي.



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