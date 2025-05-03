انبي وبتروسنان ينهيان برنامج تطوير القيادات النسائية

في إطار دعم وتمكين المرأة وتعزيز دورها في مواقع القيادة، وتماشيًا مع الأهداف الاستراتيجية لقطاع البترول المصري، نظمت شركة إنــبى دورة تدريبية بعنوان "Women in Leadership" خلال الفترة من ٢٧ إلى ٣٠ إبريل ٢٠٢٥، لمجموعة من القيادات النسائية بشركة بتروسنان.

هدفت الدورة إلى تعزيز القدرات القيادية للمشاركات من خلال صقل المهارات وتطوير الأداء، وتزويدهن بالمعارف اللازمة للقيادة الفعالة، بما يسهم في توسيع قاعدة الكفاءات من القيادات النسائية القادرة على الإسهام في تنفيذ استراتيجية القطاع وتحقيق أهدافه.

مساهمة فعالة ودور قيادي للعنصر النسائي بقطاع البترول

وخلال فعاليات الدورة، ألقى المهندس وائل لطفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنبى، كلمة أكد فيها إيمانه العميق بدور المرأة القيادي، مشيدًا بمساهماتها الفاعلة في قطاع البترول، ومؤكدًا التزام إنــبى، بصفتها الذراع الهندسي والتدريبي الرئيسي للقطاع، بدعم الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تنمية القيادات المستقبلية. كما وجه الشكر للدكتور أيمن مرشدي، رئيس شركة بتروسنان، على دعمه المتواصل وتمكينه للقيادات النسائية داخل الشركة.

من جانبه، أثنى الدكتور أيمن مرشدي على كفاءة القيادات النسائية ببتروسنان، مشيدًا بقدرتهن على إحداث أثر ملموس في مواقع عملهن، مؤكدًا حرص الشركة على مواصلة تمكين المرأة ودعمها على كافة المستويات.

وفي ختام الدورة، قام كل من الدكتور أيمن مرشدي، والسيد ديمترو فيدوتوف، المدير العام والعضو المنتدب لشركة بتروسنان، والمهندس وائل لطفي، بتسليم شهادات التقدير للمشاركات، تكريمًا لأدائهن المتميز ومشاركتهن الفعالة في البرنامج التدريبي.

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