الجمعة 02 مايو 2025
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أخبار مصر

كريم بدوي يبحث فرص التعاون المشترك مع رئيس مؤسسة البترول الكورية

بدوي أثناء اللقاء،فيتو
بدوي أثناء اللقاء،فيتو
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 استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور دونج ساب كيم رئيس مؤسسة البترول الوطنية الكورية والوفد المرافق له، والذى ضم جونج وين تشوى رئيس شركة دانا بتروليوم وجورج كوزما المدير الإقليمى لدانا بتروليوم فى مصر وتشانجوو هونج مدير عام شركة بترونفرتيتى، حيث تم بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع البترول المصرى ومجالات التعاون المحتملة فى ظل رغبة المؤسسة الكورية فى تعميق التعاون مع مصر فى مجال البترول والغاز، وبحث فرص زيادة استثماراتها في مصر في ضوء الفرص الاستثمارية الجديدة في أنشطة البحث عن البترول وإنتاجه، وذلك انطلاقًا من اهتمامها بدعم محفظتها الاستثمارية في مصر التي تضم 4  مناطق بخليج السويس والصحراء الغربية تستثمر فيها من خلال شركة دانا بتروليوم، وشركة العمليات المشتركة بترونفرتيتي.

 

علاقات شراكة مصرية كورية في  مجال النفط 

 وخلال اللقاء أعرب بدوى عن ترحيبه برغبة المؤسسة الكورية فى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع البترول فى مصر، مؤكدًا أن القطاع يمتلك القدرات والكفاءات القادرة على تنفيذ المشروعات الضخمة بمستويات عالمية.
ومن جانبه أكد رئيس مؤسسة البترول الوطنية الكورية أن علاقات الشراكة المتميزة بين البلدين تفتح آفاق واسعة للتعاون المثمر بين الجانبين،  مؤكدًا على أن بلاده تعتبر مصر مرشحة بقوة لتصبح مركزًا محوريًا ونقطة انطلاق لعمليات المؤسسة الكورية فى المنطقة.
وتطرق اللقاء إلى امكانية تبادل الخبرات بين الجانبين وتوفير برامج تدريبية من الجانب الكورى لكوادر قطاع البترول فى مجالات عديدة.
حضر اللقاء المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس إيهاب رجائى وكيل أول الوزارة للإنتاج والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.

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البترول والثروة المعدنية الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول الصحراء الغربي الفرص الاستثمارية المتاحة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية خليج السويس
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