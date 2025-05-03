مدحت شلبي يعود لبرنامج يا مساء الأنوار على MBC مصر

يعود الإعلامي الرياضي مدحت شلبي لاستئناف تقديم برنامجه “ يا مساء الأنوار” على شاشة قناة MBC مصر في الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، وذلك بعد فترة غياب عن الشاشة.

ويستضيف مدحت شلبي في حلقة الليلة كلا من: مجدي عبد الغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، ومدحت عبد الهادي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، وشريف عبد الفضيل نجم الأهلي والمنتخب السابق.

ويعرض برنامج “يا مساء الأنور” من السبت إلى الإثنين على شاشة قناة MBC مصر في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.

الحالة الصحية للإعلامي مدحت شلبي

وكان الإعلامي الرياضي مدحت شلبي كشف منذ فترة خلال برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر” عن تطورات حالته الصحية مؤخرًا قائلًا: "الحمد لله حالتي الصحية أفضل نسبيًّا".

وأضاف المعلق مدحت شلبي: "أصبت بما يسمي ارتجاع المريء وأثر على الأحبال الصوتية فأصبح عندي إجهاد في الأحبال الصوتية، والطبيب المعالج لي طلب إراحة صوتي أسبوع إلى أسبوعين على الأقل والابتعاد عن الشاشة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.