تصريح بدفن جثة ضحية الأسانسير بحدائق أكتوبر

صرحت النيابة العامة بدفن جثمان رجل خمسيني، لقي مصرعه في واقعة مروعة داخل مصعد متعطل بأحد العقارات السكنية بمنطقة حدائق أكتوبر، عقب الانتهاء من المعاينة اللازمة ومراجعة التحريات الأولية.

وكانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة شخص داخل بئر مصعد في أحد العقارات بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر، حيث انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة أن الجثة تعود لرجل يدعى "محمد" يبلغ من العمر 55 عاما.

التحريات كشفت أن المتوفي حاول استخدام المصعد من الطابق الثالث، غير مدرك أنه متوقف بين الطابقين الثاني والثالث بسبب عطل فني، ليفتح الباب ويدلف إلى الفراغ، مما أدى إلى سقوطه ووفاته في الحال.

وتعمل الأجهزة الأمنية حاليا على تفريغ كاميرات المراقبة، وسماع أقوال الشهود وسكان العقار للوقوف على ملابسات الحادث، فيما حررت النيابة العامة محضرا بالواقعة وأمرت بفتح تحقيق موسع.

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