مصرع شاب سقط من الطابق الـثالث في بئر الأسانسير بحدائق أكتوبر

لقي شاب مصرعه بعد سقوطه من الطابق الثالث داخل بئر الأسانسير، بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع شخص داخل بئر الأسانسير بحدائق أكتوبر

وتلقى قسم شرطة حدائق أكتوبر بلاغا من الأهالي بالحادث، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المستشفى.



وبالفحص تبين العثور على جثة شاب فى العقد الثالث من عمره، بها كدمات وكسور متفرقة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن الشاب أثناء فتحه باب الأسانسير لم يجد الكابينة وسقط من الطابق الثالث، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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