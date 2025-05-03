مأساة "شروق" في أوسيم.. هربت من جحيم الخلافات الزوجية ليذبحها شقيقها ويمثل بجثتها... المتهم: الجيران كانوا يعايرونني بها لسلوكها السيئ وتعدد علاقاتها.. والنيابة تبدأ تحقيقات موسعة حول الواقعة

استيقظ أهالي منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة على فاجعة إنسانية تهز القلوب قبل أن تثير الرأي العام، فتاة في مقتبل العمر تذبح داخل منزل وتطعن في أنحاء جسدها، على يد شقيقها، بدعوى "غسل العار".

شروق.م، 26 عامًا، ربة منزل، كانت تبحث عن ملاذ من خلافات زوجية أنهكتها، فوجدت المأوى في منزل قريب والدها، قبل أن تلقى مصرعها على يد شقيقها محمد.م، 28 عامًا، فني ألوميتال، الذي لم يرى في أزماتها سوى فضيحة تستحق أن يقوم على إثرها بإنهاء حياتها.

وكشفت تحقيقات المباحث أن المتهم عقب إنهاء حياة شقيقته حاول إخفاء معالم جريمته حتى لا يشك أحد به، حيث قام ببعثرة محتويات الشقة لتكون جريمة بدافع السرقة، وإخفاء الأداة المستخدمة فى ارتكاب الجريمة لإبعاد أي شبهة جنائية له.



وكشفت مناظرة المباحث لجثة المجني عليها أن الجثة لسيدة في العقد الثالث من العمر وترتدي كامل ملابسها، وتبين العثور بها بجرح ذبحي بالرقبة وطعنات في الصدر والبطن والقدم اليسرى والرسغ.

العثور على سيدة مقتولة بأوسيم

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها بدائرة قسم شرطة أوسيم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة لسيدة تدعى "شروق. م"، فى العقد الثالث من عمرها، ربة منزل، مصابة بجرح ذبحي بالرقبة وطعنات متفرقة فى جسدها، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المترددين على مكان الواقعة وتحديد مرتكب الجريمة.

أخ يقتل شقيقته بأوسيم

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين إن وراء ارتكاب الجريمة شقيق المجني عليها، ويدعى "محمد. م"، فني ألوميتال، فى العقد الثالث من عمره بسبب خلافات أسرية.

وأضافت التحريات إن المتهم استل "كترًا" من جيبه، وذبح شقيقته بدم بارد، ثم طعنها مرات متفرقة في قدمها اليسرى ويدها، وكأن الغضب أعماه عن كل ما يربطه بها من دم ورحم.

القبض على قاتل شقيقته بأوسيم

وعقب إعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وأرشد عن الأداة المستخدمة في الجريمة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مدعي وجود خلافات بين شقيقته وزوجها دفعتها لترك منزل الزوجية، والإقامة لدى أحد أقارب والدهما.

اعترافات قاتل شقيقته بأوسيم

وأضاف المتهم أن ما وصفه بـ"سوء سلوك" شقيقته وتعدد علاقاتها – حسب قوله – دفع البعض إلى معايرته بها، مما أثار غضبه ودفعه لقتلها.

وأشار إلى أنه فور علمه بمكانها، توجه إليها، ونشبت بينهما مشادة كلامية، انتهت بذبحها وطعنها في أنحاء متفرقة من جسدها.

"الناس بتعايرني بيها"، هكذا برر القاتل جريمته أمام رجال المباحث، مدعيًا أن سلوك شقيقته وتعدد علاقاتها جعله في مرمى اتهامات ومعايرات الجيران، لم يكتفِ بذلك، بل أكد أنه ترصد مكان إقامتها الجديد، وتوجه إليها دون تردد لينفذ حكمه عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التى أمرت بحبسه 4 ايام علي ذمة التحقيقات.

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