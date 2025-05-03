منتخب الناشئين للسباحة يحصد 30 ميدالية ويفوز بالبطولة الأفريقية بالقاهرة

توج منتخب مصر للسباحة للناشئين بالمركز الأول في منافسات البطولة الأفريقية للسباحة، في نسختها السادسة عشرة، التي استضافتها القاهرة خلال الفترة من 30 أبريل الماضي وحتى 3 مايو الجاري، بمشاركة 32 دولة.

منتخب مصر للسباحة للناشئين

وتمكن المنتخب المصري من فرض سيطرته على المنافسات، محققا 30 ميدالية متنوعة، بواقع 9 ميداليات ذهبية، و11 فضية، و10 برونزية، بينما حل منتخب جنوب أفريقيا في المركز الثاني برصيد 18 ميدالية، مما يؤكد تفوق شباب الفراعنة واستمرارهم في صدارة البطولة.

كما توج منتخب مصر للناشئين بكأس البطولة بعد تحقيقه أكبر عدد من الميداليات، فيما جاء منتخب مصر للناشئات في المركز الثاني، متفوقًا على منتخبي المغرب وزيمبابوي.

وشهدت البطولة مشاركة نحو 243 لاعبًا ولاعبة يمثلون الدول المشاركة، وسط استعدادات مكثفة من الاتحاد المصري للسباحة لضمان تنظيم البطولة بأعلى مستوى من الكفاءة والاحترافية.

وضمت قائمة الدول المشاركة في البطولة كلًا من: الجزائر، أنجولا، بنين، بوتسوانا، بوروندي، الكاميرون، الرأس الأخضر، جزر القمر، إريتريا، إسواتيني، الجابون، غانا، غينيا، كينيا، ليبيا، مدغشقر، مالاوي، مالي، موريشيوس، المغرب، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، السنغال، جنوب أفريقيا، تنزانيا، تونس، أوغندا، زيمبابوي، بالإضافة إلى مصر الدولة المضيفة.

وشارك المنتخب الوطني المصري بقائمة تضم 38 سباحًا وسباحة، وجاءت قائمة اللاعبات كالتالي، لجين عمر، يسر إيهاب، حلا عمرو، لميس عمرو، أروى فيصل، رودينا سامي، جنات كريم، مريم محمود، لارا أحمد، حلا خالد، دارين عادل، مريم محمد، كرمة أحمد، مايا أحمد، حلا محمد، مريم أحمد عبد الفتاح، دانا رفيق، لمار محمد نبيل، مريم محمد سليمان، وعلياء إيهاب.

أما قائمة اللاعبين، فضمت كلا من محمد أيمن، أحمد محمود، مروان علي، زياد جمال، إياد محسن، إبراهيم شمس، زين هشام، حازم أشرف، عبد الرحمن عمرو، عمر كريم، حاتم أشرف، مهند ياسر، فاروق محمد، ياسين ياسر، محمد أحمد سالم، خالد وائل، عمر محمد يحيى، وآدم حسام الدين.

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