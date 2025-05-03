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رياضة

نهائي دوري أبطال اسيا، أهلي جدة يتقدم على كاواساكي الياباني بثنائية في الشوط الأول

أهلي جدة، فيتو
أهلي جدة، فيتو

 تقدم فريق أهلي جدة السعودي، على نظيره كاواساكي فرونتال الياباني، بنتيجة 2-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما اليوم السبت على ملعب الجوهرة، في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

جاءت ثنائية أهلي جدة عن طريق جالينو وكيسي في الدقائق 35 و42.

تشكيل أهلي جدة ضد كاواساكي الياباني

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع: علي مجرشي، روجيرو إيبانيز، ميريح ديميرال، إزجان أليوسكي.

في خط الوسط: فرانك كيسي، زياد الجهني، روبيرتو فيرمينو.

في خط الهجوم: رياض محرز، إيفان توني، ويندرسون جالينو.

وفاز الأهلي على الهلال السعودي في الدور نصف النهائي، بينما انتصر كاواساكي على النصر السعودي.

تصريحات ماتياس يايسلة 

 وصرح ماتياس  يايسلة المدير الفني لفريق اتحاد جدة، خلال المؤتمر الصحفي: أشعر بالفخر الكبير بوجودي بالأهلي ووجود هذه الجماهير الرائعة..

وتابع: لا تقلقوا ولا ينبغي علينا التفكير كثيرا، جميعنا مقتنعين بأننا سنبذل أقصى جهدنا للفوز بهذه الكأس.

وأضاف: سنتعامل معهم بطريقة ناجحة واليوم سنفتح كتاب كاواساكي في النهائي وسنتمكن بمفاجأتهم وإذا التزمنا بخطتنا سيكون لدينا فرصة لتحقيق اللقب”.

وواصل المدرب الألماني حديثه: "هذا اللقب يعني لي الكثير ويعني إنجازا جديدا لي بقارة آسيا، وأنا محظوظ باللعب لفريق يحقق الانتصارات وأي فوز يعطينا الحماس، وهذا ما نبحث عنه، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيقه غدا.

واختتم يايسله حديثه قائلا: “من المهم جدا أن نلتزم بالنظام الذي لدينا، ويجب علينا أن نكون مركزين فقط على المباراة، ولا يوجد شيء مختلف في النهائي".

 

 

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